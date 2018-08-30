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Популярная операционная система от Google получит важное обновление

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Google добавит в Chrome OS функцию сканирования лица
Google добавит в Chrome OS функцию сканирования лица / The Verge

Компания Google работает над внедрением в операционную систему Chrome OS поддержку технологии распознавания лиц. Память новой технологии обнаружили в программном коде операционки.

Об этом сообщает Android Authority.

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В отличие от ОС Android, которая из коробки предлагает поддержку программных алгоритмов идентификации по лицу, Chrome OS понадобится специальное оборудование. Вероятно, таким образом Google планирует обеспечить фирменной платформе более высокий уровень защиты.

Примечательно, что код Chrome OS содержит упоминание технологии распознавания лиц Face Engine от Intel. Не исключено, что именно она составит основу будущих программно-аппаратных комплексов сканирования, отвечающих за идентификацию личности пользователей.

Chrome OS может стать популярнее Android

В целом, учитывая большое количество нововведений, которые Chrome OS получила за последнее время, складывается впечатление, что Google видит в ней огромный потенциал. Всего за какой-то год операционная система, которая по большому счету родилась от браузера, стала полноценным конкурентом Android.

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Теги: Техно Интернет Google Chrome OS
Источник: 24 Канал
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