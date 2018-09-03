Популярное приложение с Google Play оказалось майнерской программой

Игра для Android под названием Bug Swasher тайно занималась майнингом криптовалют, используя для этого мощности смартфонов свои жертвы. Об этом узнали исследователи из антивирусной компании ESET. Однако ужасает тот факт, что игра пользовалась популярностью среди пользователей и ее загрузили более миллиона раз.

Об этом сообщает Androidinsider.

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За последние 12 месяцев появилось еще больше мобильных приложений, содержащих в себе инструмент для добычи криптовалют. Эффективность криптомайнинга на мобильных устройствах довольно низкая, но, учитывая их распространенность, они имеют большой потенциал,

– говорится в отчете ESET

Понять, что устройство невольно стало частью широкой сети по добыче криптовалюты в пользу мошенников, несложно. Как правило, задействованные в майнинге аппараты сильно теряют в производительности и автономности, а также нагреваются, что естествено во время выполнения ресурсоемких задач.

Иногда, впрочем, случаются более изощренные майнеры. Их отличие от обычных заключается в том, что они начинают работать только если смартфон выключен. В результате пользователь не замечает резкого спада вычислительной мощности и не стремится отыскать причину, вызывающую его.

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