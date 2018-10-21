Популярный в 90-х российский певец вместе с женой заболели раком

Лидер популярной в девяностые годы группы "Дюна" Виктор Рыбин утверждает, что они вместе со своей женой Натальей Сенчуковой болеют раком кожи. Первые симптомы у женщины появились четыре года назад, а у мужчины – два с половиной года назад.

Об этом артист рассказал в эфире одной из российских передач, передает информационное агентство "РИА Новости". Также его слова подтвердила Сенчукова.

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По словам супругов, четыре года назад у Сенчуковой появилось небольшое пятно на ноге, и врачи поставили ей диагноз "кератоз", а два с половиной года назад подобное пятно уже появилось на лице Рыбина.

Как отметил музыкант, косметолог, к которому он обратился за помощью лазера удалил пятно, однако через некоторое время появилось новое. Повторная процедура также не помогла.

В итоге артисты сдали гистологический анализ. А когда они находились на отдыхе в Италии, то врачи сообщили, что оба больны раком.

Сейчас исполнители пытаются вылечить эту болезнь. В частности, они уже прошли курс лучевой терапии (каждый – по 30 процедур). Кроме того, деятели искусств ожидают повторный осмотр, а пройдут его уже тогда, когда ожоги от предыдущих сеансов терапии заживут.

Напомним, в начале сентября появилась информация, что у популярного российского певца и танцовщика Бориса Моисеева ухудшается состояние здоровья.

Кто такие Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова? Популярные исполнители российской эстрады. Рыбин прославился благодаря своей группе "Дюна", созданной в 1987 году. Самые популярные песни коллектива: "Страна Лимония", "Борька-бабник", "Привет с большого бодуна", "Мечта (Море пива)", "Коммунальная квартира". В 1988 году Рыбин женился на Сенчуковой. Супруги также записало несколько совместных песен.