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      Порошенко похвастался значительным ростом экономики

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / gomel.today

      Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-сентябре 2018 года составил 3,8% к аналогичному периоду 2017 года.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Первом форуме регионов Украины и Беларуси.

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      Он отметил, что рост происходит за непростых условий, в которых развивается Украина.

      "Мы обеспечиваем экономический рост. Пока что рост экономики по итогам трех кварталов составляет 3,8% ВВП Украины. Это при не очень простых условиях, в которых развивается Украина", – заявил Порошенко.

      Напомним, Порошенко заявлял, что из-за продолжающейся на Донбассе российско-украинской войны на оборону Украины тратится 6% ВВП, что составляет примерно 200 миллиардов гривен.

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко ВВП
      Источник: 24 Канал
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