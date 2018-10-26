Порошенко похвастался значительным ростом экономики
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-сентябре 2018 года составил 3,8% к аналогичному периоду 2017 года.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Первом форуме регионов Украины и Беларуси.
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Он отметил, что рост происходит за непростых условий, в которых развивается Украина.
"Мы обеспечиваем экономический рост. Пока что рост экономики по итогам трех кварталов составляет 3,8% ВВП Украины. Это при не очень простых условиях, в которых развивается Украина", – заявил Порошенко.
Напомним, Порошенко заявлял, что из-за продолжающейся на Донбассе российско-украинской войны на оборону Украины тратится 6% ВВП, что составляет примерно 200 миллиардов гривен.
Источник: 24 Канал
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