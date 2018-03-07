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Порошенко успокоил относительно роста тарифов на электроэнергию

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Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны быть повышены
Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны быть повышены / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны быть повышены. Он заверил, что стоимость света с 1 апреля не возрастет.

Об этом глава государства сказал 7 марта в интервью трем украинским телеканалам.

"Украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены ... Я сомневаюсь, что в апреле – по крайней мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора правительства и, возможно, парламента", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля.

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Президент также отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии.

"Да, надо вводить европейские нормы. Да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которой стоят подписи тех, кто непосредственно имеет отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательство парламента и правительства, не президента", – добавил он.

Что такое RAB-регулирование? Система долгосрочного тарифообразования, которая широко применяется в европейских странах. Главной целью системы является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "издержки плюс".

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко коммунальные услуги Тарифы Электроэнергия
Источник: 24 Канал
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