Порошенко уволил председателя Одесской ОГА Степанова

Президент Петр Порошенко своим указом уволил главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Соответствующий документ гарант подписал 10 апреля. Этому решению предшествовало несколько событий.

Читайте также: Порошенко назначил новым заместителем председателя Госпогранслужбы Юрия Гресько

Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации. Причина такого решения не называлась. Временно председателем ОГА должен был работать первый заместитель Сергей Паращенко, согласно другому указу Порошенко. К слову, ранее Паращенко представлял интересы БПП в Одесском областном совете.

Но Степанов отказался покидать свой пост, заявив, что документ, который появился на сайте президента, "не имеет ничего общего с законодательством Украины", а Порошенко "просто вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией".

Однако уже 10 апреля он отметил, что процедура его увольнения была соблюдена и он не намерен обжаловать это решение. Вместе с тем, указал, что решение, по его мнению, "является чисто политическим", передает "Укринформ".

Я на 100% знаю, что через 2,5 года работы в облгосадминистрации я так же спокойно, как и раньше, хожу без охраны по улицам, в магазины. Могу ответить за все свои решения, ни одного факта коррупции с моей стороны или людей моей команды, в которых уверен, 100% не было,

– сказал Степанов.

Что известно о Максиме Степанове?​Степанов был назначен на должность председателя Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 года Саакашвили. До этого он пять лет работал директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".