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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко уволил председателя Одесской ОГА Степанова

      61 Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов / glavred.info

      Президент Петр Порошенко своим указом уволил главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

       

      Соответствующий документ гарант подписал 10 апреля. Этому решению предшествовало несколько событий.

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      Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации. Причина такого решения не называлась. Временно председателем ОГА должен был работать первый заместитель Сергей Паращенко, согласно другому указу Порошенко. К слову, ранее Паращенко представлял интересы БПП в Одесском областном совете.

      Но Степанов отказался покидать свой пост, заявив, что документ, который появился на сайте президента, "не имеет ничего общего с законодательством Украины", а Порошенко "просто вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией".

      Однако уже 10 апреля он отметил, что процедура его увольнения была соблюдена и он не намерен обжаловать это решение. Вместе с тем, указал, что решение, по его мнению, "является чисто политическим", передает "Укринформ".

      Я на 100% знаю, что через 2,5 года работы в облгосадминистрации я так же спокойно, как и раньше, хожу без охраны по улицам, в магазины. Могу ответить за все свои решения, ни одного факта коррупции с моей стороны или людей моей команды, в которых уверен, 100% не было,
      – сказал Степанов.

      Что известно о Максиме Степанове?​Степанов был назначен на должность председателя Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 года Саакашвили. До этого он пять лет работал директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Новости Одессы Максим Степанов
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