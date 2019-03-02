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      Порошенко встретили в Одессе баннерами "Кто заказал Гандзюк?": реакция гаранта

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      Порошенко избегал активистов с плакатами о Гандзюк
      Порошенко избегал активистов с плакатами о Гандзюк / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Одессу дважды проигнорировал активистов инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?"

      В полдень субботы, 2 марта, в холле здания, где проходило заседание совета регионального развития Одесской области при участии Порошенко, одесские активисты развернули плакаты с требованием наказать заказчиков нападения на активных граждан. Среди участников мирного протеста – и жертвы атак: общественно-политический деятель Олег Михайлик, которого пытались застрелить осенью 2018, и журналистка Алина Радченко, которую избили осенью 2017.

      Читайте также: После визита Порошенко в Одессе задержали участников акции по поводу Гандзюк

      "Хотим задать вопросы Порошенко, на которые он упорно не хочет отвечать. Я хочу знать, кто меня заказал, потому что это было четко спланированное убийство. Такое впечатление, что ни прокурор Одесской области, ни генпрокурор Луценко, ни министр МВД Аваков не хотят отвечать. Ставим эти вопросы Порошенко, потому что он является гарантом Конституции Украины, сейчас находится в Одессе и контролирует СБУ, которое должно вычислить заказчиков всех атак на активистов. Потому что нападения – это подрыв национальной безопасности в Одессе и в Украине", – прокомментировал ситуацию Олег Михайлик.

      Одеса
      Активисты держали в руках символические "Письма к Петру Порошенко"

      Интересно, что участницу протеста и пострадавшую от рук нападавших журналистку Алину Радченко накануне заседания совета регионального развития Одесской области отказались аккредитовать на событие.

      Одеса
      Также держали в руках плакаты с перечнем активистов, нападения на которых не расследованы

      "Они, видимо, боялись, что я раскрою плакат внутри. Организатора нападения на меня Палютина арестовали перед ВСК, а месяц спустя – выпустили из-за решетки под домашний арест. Я требую, чтобы злоумышленники были наказаны", – подчеркнула Радченко.

      Одеса
      "Кто заказал Катю Гандзюк" – главный вопрос, ответ на который хотели услышать от гаранта

      Активистам разрешили развернуть плакаты в холле. Однако Порошенко избежал встречи с активистами и зашел через другой вход. Впоследствии – во время публичной встречи президента с избирателями на Приморском бульваре – активистам снова не позволили попасть на глаза Порошенко и не пропустили с плакатами дальше металлоискателей.

      Одеса
      Разве может быть плакат причиной запрета передвижения по центру города?

      "Сказали, что с плакатами не пройдем. На вопрос "Почему" ответили "Потому". Впоследствии аргументировали, что не пускают по закону Украины О государственной безопасности. Однако плакат точно не может быть адекватной причиной для ограничения передвижения в центре города", – прокомментировал активист НГО "Неравнодушные" Олег Кузьма.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк? Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги, ей сделали операцию, однако спасти женщину не удалось, и 4 ноября она умерла в больнице.

      Одеса
      Охрана ТРЦ проверяет активистов

      Напомним, 26 февраля в Одессе участников акции с фаерами и плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?" Романа Герасимюка и Богдана Копертеха задержали вооруженные автоматами люди без опознавательных знаков. Их задержали возле американского эсминца, который в этот же день посетил Порошенко. Активисты хотели спросить у президента, кто заказал убийство Екатерины Гандзюк. И поинтересоваться – почему партийцы БПП предлагают проводить отчет ВСК в закрытом режиме? Впоследствии задержанных отпустили.

      Одеса
      На вопрос "Почему нельзя с плакатами" отвечали "Потому"

      Кого подозревают в убийстве Гандзюк? В нападении на активистку подозревают уже 8 человек. Четверо из них (Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский) признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за деньги.

      Подозреваемыми в организации убийства являются Алексей Левин (Москаленко), глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Сергей Торбин, который защищал интересы областной власти в вопросах леса. В посредничестве между организатором и заказчиком убийства активисты подозревают Игоря Павловского – помощника нардепа от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.

      Отец активистки считает, что глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Покушение на активиста Михайлика Дело Екатерины Гандзюк Петр Порошенко Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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