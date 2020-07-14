Численность пассажиров украинских авиакомпаний за полгода упала на 985 тысяч человек. Привел к этому, по понятным причинам, карантин и прекращение авиасообщения, которые Украина ввела в марте в начале пандемии.

Объем пассажирских перевозок украинскими авиакомпаниями сократился на 67% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года. Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.

Напомним В Украине ввели сбор за вылет пассажиров

Всего украинские авиакомпании перевезли 2 миллиона человек, из них – 1,8 миллиона на международных рейсах. При этом падение перевозок фиксируют на 67,5% (то есть на 985 тысяч меньше – 24 канал).

Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 61,8% до отметки 4,1 миллиона человек, из них – 3,7 миллиона на международных рейсах.

За этот период украинские авиакомпании выполнили 19 400 коммерческих рейсов. При этом сокращение произошло на 59,4% по сравнению с январем-июнем 2019 года). Из них – 16 200 международных рейсов.

Что известно о возобновлении авиаперелетов в Украине? С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. Страны ЕС пока разрешили въезд только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство. Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, разделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые". Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.

Рекомендации МИД относительно путешествий во время пандемии / Инфографика 24 канала