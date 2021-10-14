В Военно-Морских силах сообщили, что по состоянию на 8:30 продолжается спасательная операция судна, которое 13 октября получило повреждения в Черном море.

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Часть военных – в пункте постоянной дислокации

Личный состав, который не вовлечен в мероприятия по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации,

– отметили в ВМС.

Военнослужащие чувствуют себя хорошо.

Кроме того, дополнительно привлекли представителей аварийно-спасательного отряда. Сейчас они находятся на корабле и обеспечивают проведение мероприятий по борьбе за живучесть.

Корабль буксируют в Одессу

В то же время осуществляется буксировка корабля в пункт базирования в Одессе. Судно сопровождают корабли и катера Военно-Морских сил и казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины.

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