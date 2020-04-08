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      Пожар в Чернобыльской зоне: как будет распространяться потенциально загрязненное облако – GIF

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      Специалисты показали, как будет распространяться потенциально загрязненное облако из-за пожара в Чернобыльской зоне (иллюстративное фото) / Пресс-служба ДАЗВ

      Появился прогноз по распространению потенциально загрязненного облака по территории Украины. Этот прогноз специалисты изобразили в виде GIF-анимации. Заметим, что возникло облако вследствие пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

      Данные о соответствующем прогнозе в комментарии 24 каналу сообщила Евгения Дорофеева, ведущий специалист отдела по связям с общественностью Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

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      По ее словам, специалисты центра провели ряд исследований. Исходные данные для них они брали с информации, которую обнародовали Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Госагентство по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ). А для моделирования использовали систему поддержки принятия решений RODOS.

      Итак, согласно глобальным данным метеорологического прогноза GFS NOAA (США), в течение дня 8 апреля направление ветра в Киевской области имеет изменчивый характер.

      Что касается прогнозируемых расчетов потенциальной концентрации Cs-137 (Цезий-137) в приземном слое атмосферного воздуха, то в северо-западной части Киева 8 апреля максимальные значения могут достигать 1 – 2 мегабеккерелей на кубический метр. В то же время Нормы радиационной безопасности Украины устанавливают допустимую концентрацию на уровне 800 мегабеккерелей на кубический метр.


      Как будет распространяться потенциально загрязненное облако из-за пожара в Чернобыльской зоне / Анимация ГНТЦ ЯРБ

      Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Здесь горит трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Наихудшей ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда шел второй день пожара. Тогда его общая площадь составляла около 100 гектаров.
      • По состоянию на 8 апреля спасатели пытаются ликвидировать несколько очагов возгорания. Известно, что пожар в Чернобыльской зоне перебросился с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.
      • В ГСЧС говорят, что сегодня ситуация является контролируемой. Ранее в ведомстве подчеркивали, что она – сложная.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
      • Правоохранители уже задержали одного подозреваемого. Это житель Иванковского района на Киевщине.
      • ДАЗВ с 18 марта временно приостановил посещение Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения до окончания карантина.

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      Что такое Цезий-137?Это один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных осадках, радиоактивных отходах, выбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций. Интенсивно сорбируется почвой и донными отложениями; в воде находится преимущественно в виде ионов. Содержится в растениях и организме животных и человека. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.

      Что такое беккерель?Это единица измерения радиоактивности вещества в Международной системе единиц. Ее назвали в честь французского физика и лауреата Нобелевской премии Антуана Анри Беккереля. Один беккерель равен радиоактивности материала, в котором ежесекундно происходит один акт распада.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Киева Пожар Чернобыль
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