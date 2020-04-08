Пожар в Чернобыльской зоне: как будет распространяться потенциально загрязненное облако – GIF

Появился прогноз по распространению потенциально загрязненного облака по территории Украины. Этот прогноз специалисты изобразили в виде GIF-анимации. Заметим, что возникло облако вследствие пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Данные о соответствующем прогнозе в комментарии 24 каналу сообщила Евгения Дорофеева, ведущий специалист отдела по связям с общественностью Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

К теме Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео

По ее словам, специалисты центра провели ряд исследований. Исходные данные для них они брали с информации, которую обнародовали Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Госагентство по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ). А для моделирования использовали систему поддержки принятия решений RODOS.

Итак, согласно глобальным данным метеорологического прогноза GFS NOAA (США), в течение дня 8 апреля направление ветра в Киевской области имеет изменчивый характер.

Что касается прогнозируемых расчетов потенциальной концентрации Cs-137 (Цезий-137) в приземном слое атмосферного воздуха, то в северо-западной части Киева 8 апреля максимальные значения могут достигать 1 – 2 мегабеккерелей на кубический метр. В то же время Нормы радиационной безопасности Украины устанавливают допустимую концентрацию на уровне 800 мегабеккерелей на кубический метр.



Как будет распространяться потенциально загрязненное облако из-за пожара в Чернобыльской зоне / Анимация ГНТЦ ЯРБ

Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Здесь горит трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.

Наихудшей ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда шел второй день пожара. Тогда его общая площадь составляла около 100 гектаров.

По состоянию на 8 апреля спасатели пытаются ликвидировать несколько очагов возгорания. Известно, что пожар в Чернобыльской зоне перебросился с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.

В ГСЧС говорят, что сегодня ситуация является контролируемой. Ранее в ведомстве подчеркивали, что она – сложная.

Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

Правоохранители уже задержали одного подозреваемого. Это житель Иванковского района на Киевщине.

ДАЗВ с 18 марта временно приостановил посещение Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения до окончания карантина.

Обратите внимание Масштабные пожары в Чернобыле: есть задержанный, полиция расследует 2 производства

Что такое Цезий-137?Это один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных осадках, радиоактивных отходах, выбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций. Интенсивно сорбируется почвой и донными отложениями; в воде находится преимущественно в виде ионов. Содержится в растениях и организме животных и человека. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.

Что такое беккерель?Это единица измерения радиоактивности вещества в Международной системе единиц. Ее назвали в честь французского физика и лауреата Нобелевской премии Антуана Анри Беккереля. Один беккерель равен радиоактивности материала, в котором ежесекундно происходит один акт распада.

Почему нельзя сжигать траву и листья: последствия и наказание – видео 24 канала