Пожар в общежитии в Киеве: более 300 студентов эвакуировали
Горело общежитие Национального авиационного университета в Киеве, это произошло ночью 23 декабря. Спасателям пришлось эвакуировали более 300 студентов.
Огонь вспыхнул около полуночи в общежитии по адресу Нежинская, 29Б. Об этом рассказало издание "Информатор".
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Речь идет об общежитии №8 Национального авиационного университета.
Чрезвычайники прибыли на вызов и увидели, что 9-этажное здание заполнено дымом.
Помня о трагических событиях во время пожара в колледже Одессы, спасатели разделились: часть пошли искать место возгорания, другие немедленно эвакуировали студентов.
Несколько фото с места событий (от "Информатора"):
Источник сильного задымления (дым поднялся до 9 этажа) обнаружили в подсобном помещении на первом этаже.
Заметим, что даже после ликвидации пожара студентов не пустили в общежитие, а отправили в другие корпуса. Ведь здание, где произошло возгорание, все еще может быть опасным.
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