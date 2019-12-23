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      Пожар в общежитии в Киеве: более 300 студентов эвакуировали

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      В Киеве горело общежитие / "Информатор"

      Горело общежитие Национального авиационного университета в Киеве, это произошло ночью 23 декабря. Спасателям пришлось эвакуировали более 300 студентов.

      Огонь вспыхнул около полуночи в общежитии по адресу Нежинская, 29Б. Об этом рассказало издание "Информатор".

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      Речь идет об общежитии №8 Национального авиационного университета.

      Чрезвычайники прибыли на вызов и увидели, что 9-этажное здание заполнено дымом.

      Помня о трагических событиях во время пожара в колледже Одессы, спасатели разделились: часть пошли искать место возгорания, другие немедленно эвакуировали студентов.

      Несколько фото с места событий (от "Информатора"):

       

       

      Источник сильного задымления (дым поднялся до 9 этажа) обнаружили в подсобном помещении на первом этаже. 

      Заметим, что даже после ликвидации пожара студентов не пустили в общежитие, а отправили в другие корпуса. Ведь здание, где произошло возгорание, все еще может быть опасным.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Чрезвычайное происшествие Студенты
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