Пожар в общежитии в Киеве: более 300 студентов эвакуировали

Горело общежитие Национального авиационного университета в Киеве, это произошло ночью 23 декабря. Спасателям пришлось эвакуировали более 300 студентов.

Огонь вспыхнул около полуночи в общежитии по адресу Нежинская, 29Б. Об этом рассказало издание " Информатор ".

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Речь идет об общежитии №8 Национального авиационного университета.

Чрезвычайники прибыли на вызов и увидели, что 9-этажное здание заполнено дымом.

Помня о трагических событиях во время пожара в колледже Одессы , спасатели разделились: часть пошли искать место возгорания, другие немедленно эвакуировали студентов.

Несколько фото с места событий (от "Информатора"):

Источник сильного задымления ( дым поднялся до 9 этажа ) обнаружили в подсобном помещении на первом этаже.

Заметим, что даже после ликвидации пожара студентов не пустили в общежитие, а отправили в другие корпуса. Ведь здание, где произошло возгорание, все еще может быть опасным.