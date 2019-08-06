Пожарная часть стала уютным мини-отелем: яркие фото

На месте бывшей пожарной части в Лос-Анджелесе открыли современный бутик-отель.

Что такое бутик-отель?

Это вид небольших гостиниц вместимостью от 10 до 100 номеров. Как правило, каждый из номеров оформляют в уникальном стиле. Бутик-отели начали появляться в 1980-х в крупных городах США и Великобритании.

В Лос-Анджелесе новый бутик-отель появился в здании, построенном еще в 1927 году и долгое время там была пожарная часть, пишет Dezeen.

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Чтобы отдать дань историческому прошлому и назначению сооружения, вход в гостинице оставили в виде огромных красных дверей, через которые на вызов выезжали пожарные машины.

Заведение стало первым бутик-отелем в художественном районе города и получило соответствующее название Arts District Firehouse Hotel.

Какова история здания? Пожарные здесь работали со времени открытия здания до 70-х годов прошлого века, затем некоторое время оно стояло заброшенным. В начале 2000-х заброшенное помещение служило художественной галереей.



Бутик-отель появился на месте бывшей воинской части в Лос-Анджелесе / Фото: Dezeen.com

Интерьер каждого номера индивидуально разрабатывали в соответствии с замыслом и цветной тематикой дизайнеров из бюро Creative Space.

Внутри помещения решили провести только частичную реставрацию, а не кардинальную перестройку. Кроме массивных красных дверей, оставили также части деревянного пола, аутентичные большие окна и панели из прессованного олова.



В бутик-отеле есть кафе, ресторан и бар / Фото: Dezeen.com

Для бронирования доступны 9 номеров люкс. На первом этаже обустроили ресторан, кафе и магазин.

Бутик-отель на месте бывшей пожарной части в Лос-Анджелесе: смотрите фото