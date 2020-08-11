PR-кампания Труханова или помощь городу: что будут делать с танкером Delfi
Администрация одесского морского порта провела переговоры с потенциальными участниками закупки услуги по поднятию и перемещению затонувшего судна Delfi, в которых приняли участие 6 компаний и одна из частных предложила осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Поэтому стороны подписали трехсторонний договор.
Сейчас есть информация, что такой договор подписан с компанией "Краншип", которую будет финансировать компания "Бруклин-Киев". Работы по поднятию судна будут осуществлены за внебюджетный счет. Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщила журналистка Ольга Баклаженко.
К теме За поднятие танкера Delfi заплатит частная компания
По словам журналистки, эти работы являются частью PR-кампании мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого якобы есть опасения относительно места в Раде.
"Танкер будут поднимать с помощью техники. Как известно, распила не будет, ведь против него категорически выступают политики и местные жители. Также были испытания поднятия танкера с помощью кранов, ведь уже был опыт, когда во время работы рвались тросы. Возникали подозрения, что причины проблемы были не совсем простыми", – отметила Баклаженко.
Она сообщила, что в ближайшие две недели судно должны поднять. Сначала танкер нужно выровнять и закрыть в нем пробоины, а потом будет стоять вопрос каким образом вывезти затонувшее судно с пляжа. В общем очень много технических вопросов, которые должны быть решены до сентября.
Что известно о танкере Delfi
- В ноябре 2019 года судно перевернулось и осело на мель возле одесского пляжа "Дельфин".
- Владелец-иностранец не забрал танкер, хотя имел право сделать это до апреля 2020 года.
- 21 июня с танкера произошла утечка нефтепродуктов.
- 25 июля было сообщено о чрезвычайной ситуации местного уровня.
- 31 июля Администрация морских портов Украины анонсировала повторный конкурс и подрядчика нашли.