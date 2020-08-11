Администрация одесского морского порта провела переговоры с потенциальными участниками закупки услуги по поднятию и перемещению затонувшего судна Delfi, в которых приняли участие 6 компаний и одна из частных предложила осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Поэтому стороны подписали трехсторонний договор.

Сейчас есть информация, что такой договор подписан с компанией "Краншип", которую будет финансировать компания "Бруклин-Киев". Работы по поднятию судна будут осуществлены за внебюджетный счет. Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщила журналистка Ольга Баклаженко.

К теме За поднятие танкера Delfi заплатит частная компания

По словам журналистки, эти работы являются частью PR-кампании мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого якобы есть опасения относительно места в Раде.

"Танкер будут поднимать с помощью техники. Как известно, распила не будет, ведь против него категорически выступают политики и местные жители. Также были испытания поднятия танкера с помощью кранов, ведь уже был опыт, когда во время работы рвались тросы. Возникали подозрения, что причины проблемы были не совсем простыми", – отметила Баклаженко.

Она сообщила, что в ближайшие две недели судно должны поднять. Сначала танкер нужно выровнять и закрыть в нем пробоины, а потом будет стоять вопрос каким образом вывезти затонувшее судно с пляжа. В общем очень много технических вопросов, которые должны быть решены до сентября.

Справка. В июне Владимир Зеленский прибывал в Одессу и настаивал на поднятии танкера, в течение ближайших недель.

Что известно о танкере Delfi