Правительство Словакии заблокировало пакет военной помощи Украине в размере 40,3 млн евро

Словацкое правительство во главе с вновь избранным пророссийским политиком Робертом Фицо не утвердило 14-й пакет военной помощи Украине. Его подготовило предыдущее руководство Министерства обороны Словакии.

Комментируя решение о блокировании 14-го пакета помощи Украине стоимостью 40,3 млн евро, премьер-министр Роберт Фицо заявил, что "рад" тому, что все правительство "единогласно решило отказаться от предоставления оружия и боеприпасов" Киеву.

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Противоречит стратегическим интересам Словакии

В то же время, премьер отметил, что будет оказывать приоритет гуманитарной и гражданской помощи Украине.

В 14-м пакете военной помощи Словакия должна была передать Украине:

4 миллиона единиц боеприпасов калибра 7,62 миллиметра;

5172 единицы крупнокалиберных боеприпасов для пушки калибра 125 миллиметров;

140 ракет для ЗРК "Куб";

8 минометов;

1200 мин.

В то же время, вице-спикер парламента и лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко подчеркнул, что прекращение военной помощи Украине противоречит стратегическим интересам страны.

Помощь Украине, даже военная помощь УкраинеЮ – это не просто какая-то благотворительность, солидарность со страной, которую атаковали. Речь идет о нашей (Словакии – 24 Канал) безопасности,

– отметил Шимечко.

Кроме того, по его мнению, решение правительства наносит ущерб имиджу Словакии как надежному партнеру. Также вице-спикер добавил, что поддержка венгерского премьера "Виктора Орбана и его пророссийской политики" - это путь к изоляции Словакии "внутри западного сообщества".

Как изменилась позиция Роберта Фицо по поддержке Украины

Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, возглавил правительство Словакии после того как его партия Smer-SD победила на выборах.

Еще во время своей предвыборной кампании Фицо выступал против продления военной помощи Украине со стороны Словакии. В этом его взгляды совпадают с позицией премьера Венгрии Виктора Орбана, который, кстати, первым поздравил Фицо после победы на выборах в Словакии.

Сразу после назначения премьером Фицо заявил, что правительство Словакии больше не будет оказывать Украине военную помощь. Однако заверил, что правительство продолжит гуманитарную помощь.

Позже Фицо сменил риторику и отметил, что не будет препятствовать словацким компаниям снабжать оружием и военной техникой Украину.