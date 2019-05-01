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      Правоохранители, которые способствовали сепаратистам 2 мая в Одессе, работают дальше, – активист

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      Прошло пять лет со дня трагедии в Одессе
      Прошло пять лет со дня трагедии в Одессе / Фото из открытых источников

      Во время мероприятий 2 мая в Одессе ситуация будет спокойной. Но власть не сделала ни одного вывода после трагических событий 2014 года.

      Об этом 24 каналу рассказал общественный активист Сергей Стерненко.

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      Как вспоминает Сергей Стерненко, четыре раза проводились акции на Куликовом поле. Трижды – возле Дома профсоюзов. Во время пребывания Михеила Саакашвили на посту главы Одесской облгосадмистрации в 2016 году все мероприятия были перенесены за место трагедии. Пророссийские граждане не смогли собраться на Куликовом поле. И это было самое спокойное проведение акций 2 мая.

      Но прогнозировать сложно. Ежегодно в Одессу прибывают представители "Оппоблока" – Новинский, Шуфрич, Бойко и другие. И они становятся существенным раздражителем для патриотически настроенных граждан.

      Виновные в страшной трагедии не наказаны. Стерненко, который участвовал в рабочей группе при прокуратуре, убежден: следствие проводилось непрофессионально. Значительная часть вещественных доказательств была уничтожена преднамеренно теми же сотрудниками милиции, а затем полиции. Территориальная прокуратура Одесской области не была заинтересована в надлежащем сборе доказательной базы.

      В мятеже 2 мая участвовали не только пророссийские граждане. Но и сотрудники одесской милиции, которые помогали им в реализации преступных планов. Многие сотрудники милиции открыто переходили на сторону пророссийских террористов. И их не уволили из милиции. И из полиции тоже. Они и дальше работают,
      – подчеркивает Стерненко.

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      Активист отмечает: после трагедии 2 мая власть не сделала ни одного вывода. Иван Ищенко – сотрудник милиции – сегодня заместитель начальника полиции Одесской области. По словам Сергея Стерненко, на фотографиях с событий 2 мая видно, как Иван Ищенко стоит на пророссийской стороне и отворачивает голову в момент, когда боевики целятся по участникам акции из, вероятно, короткоствольного огнестрельного оружия.

      2 травня Одеса
      2 мая 2014 года: Иван Ищенко в эпицентре событий

      Власть Одессы постоянно демонстрирует пророссийскую риторику. Это не способствует уменьшению количества сторонников России – страны-агрессора. За пять лет, к сожалению, центральная и тем более городская власть Одессы не сделала выводов из событий 2014 года. Не были проведены мероприятия, направленные на украинизацию города, ослабление пророссийского влияния в городе,
      – подчеркнул Сергей Стерненко.

      Что произошло в Одессе 2 мая 2014 года? В этот день в городе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями города и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирную акцию. В результате нападения на улице Греческой в центре Одессы погибли 6 человек. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев сбежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись угарным дымом. В целом в этот день погибли 48 человек.

      В 2018 году по случаю 4 годовщины трагедии в Одессе 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм о расследовании. Основным выводом миссии стал тот факт, что за 4 года ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара на Куликовом поле.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Геннадий Труханов Оппозиционный блок Михаил Саакашвили
      Источник: 24 канал
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