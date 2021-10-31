Какие сюжеты стали самыми популярными за неделю – узнайте дальше.

Интересно Сертификаты вакцинации в транспорте, жуткие последствия COVID-19 – видео недели

Финиш предвыборной кампании в Харькове

Кандидаты в мэры Харькова за несколько дней до выборов 31 октября 2021 года устроили агитационную погоню. Обещали превратить город в Донецк, раздавали чашки со своими портретами и мясо в агитационных свертках.

Как агитировали на выборах в мэры Харькова: смотрите видео

Очередь на вакцинацию во Львове

Львовяне массово пошли вакцинироваться в специализированные точки в торговых центрах. Образовались очереди на сотни людей, чтобы получить свою дозу защиты от COVID-19.

Вакцинационный аншлаг во Львове: смотрите видео

Старт судебной реформы

В Украине наконец-то сдвинулась с мертвой точки судебная реформа. Высший совет правосудия наконец-то сформирует Этический совет, который должен начать работу в ноябре.

Служители Фемиды сдались: смотрите видео

Моршин стал "антиковидным" курортом

Курортный городок Моршин во Львовской области весной 2021 года предложил Министерству здравоохранения пилотный проект. Сейчас абсолютное большинство горожан вакцинировалось от коронавируса.

Массовая иммунизация в Моршине: смотрите видео

Социальный ресторан в Виннице

В Виннице открылся первый в городе социальный ресторан, где работают люди с инвалидностью. Проект стремится вдохновить работодателей не бояться брать работников на колясках на работу.

Как работает винницкий социальный ресторан: смотрите видео