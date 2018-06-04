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Летняя презентация Apple WWDC 2018: видео (смотреть онлайн)

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Презентация Apple WWDC 2018 – видео
Презентация Apple WWDC 2018 – видео / Фото из открытых источников

Летняя презентация корпорации Apple под названием WWDC 2018 пройдет с 4 по 8 июня, место проведения – конференц-центр McEnery в калифорнийском городе Сан-Хосе. 24 канал публикует видео онлайн-трансляции с мероприятия.

На мероприятии компания Apple планирует представить ряд обновлений для операционной системы, а также новые MacBook и даже Mac Pro. Стоит отметить, что слухи о презентации новых iPhone на конференции появлялись уже давно, однако инсайдеры сообщили, что новые смартфоны стоит ожидать уже осенью.

Читайте также: Siri намекнула, что Apple представит на WWDC 2018

iOS 12, macOS, HomePod и обновленный голосовой помощник Siri

По данным из разных источников Apple анонсирует выход iOS 12, а также выпустит бета-версию новой macOS. Кроме того, аналитики ожидают релиза MacBook. Стоит отметить, что на прошлогодней конференции компания впервые продемонстрировала "умную" колонку HomePod. Если верить намекам Siri, этим летом Apple может показать новую колонку HomePod – "новый блестящий дом". Скорее всего, речь идет о бюджетной версии "умного" девайса.

iOS 12
Apple презентует iOS 12 на WWDC 2018

Также Apple запланировала обновить голос помощника. Об этом уже ранее сообщал Крейг Федериги, отметив, что корпорация работает над новым голосом для ассистента, который построен на глубоком обучении.

Проект Marzipan

Кроме этого в рамках этого проекта компания из Купертино намерена объединить приложения для iOS и macOS в единое целое. Целью Apple является предоставление разработчикам возможности создания универсальных приложений, которые будут запускаться на iPhone, iPad и компьютерах Mac. Проект должен получить название Marzipan.

Проект Marzipan
Apple презентует проект Marzipan на WWDC 2018

watchOS 5

Также в рамках конференции компания представит watchOS 5 – новую операционную систему для Apple Watch. И в ней не будет никаких усиленных технических улучшений – прошивка работает отлично даже на старых моделях смарт-часов. Уже неоднократно источники заявляли, что в watchOS 5 появится множество новых функций и изменений в интерфейсе. Впрочем, какие именно – загадка. Ни одно нововведение watchOS 5 на сегодняшний день не подтверждено.

watchOS 5
Apple презентует watchOS 5 на WWDC 2018

tvOS 12

Также известно об анонсе tvOS 12. В ней обязательно будут новые функции, причем в большом количестве, но ясности, увы, нет. Учитывая опыт прошлых лет можно с уверенностью предположить, что ключевые нововведения tvOS 12 мы узнаем непосредственно от руководителей Apple уже в ходе конференции WWDC 2018.

tvOS 12
Apple презентует tvOS 12 на WWDC 2018

Читайте также: Apple презентует новый мощный ноутбук на WWDC 2018

ARKit 2.0

На WWDC 2018 ожидается анонс ARKit 2.0. На это прямо намекнул официальный постер конференции, на котором изображены различные объекты, которые возвышаются над плоской поверхностью. Какие особенности будут в ARKit 2.0 – пока неизвестно, но ждать надо чего-то очень интересного.

ARKit 2.0
Apple презентует tvOS 12 на WWDC 2018

iPad Pro с поддержкой Face ID

Кроме всех обновлений операционных систем Apple, вероятно, презентует новый iPad Pro с поддержкой Face ID. Хотя перед самой презентацией в сети появилась информация, что на ежегодной летней конференции WWDC 2018 компания не покажет никаких новых устройств.

iPad Pro з підтримкою Face ID
Apple презентует iPad Pro с поддержкой Face ID на WWDC 2018

Летняя презентация Apple WWDC 2018 4 июня: онлайн-трансляция

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Теги: Техно Apple Гаджеты
Источник: 24 Канал
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