При каком условии артисты из России могут приехать с концертом в Украину

Артисты из Российской Федерации могут приехать с концертами и гастролями в Украину только после проверки правоохранительных органов на отсутствие их в "черных списках" за антиукраинские действия.

Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук, передает "Укринформ".

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Существует простая и отработана процедура, когда организовывая мероприятие или приглашая исполнителя, необходимо сделать запрос в СБУ с вопросом, не находится ли тот или иной человек в санкционным списке лиц, не имеет ли то или иное лицо нарушений, не совершило каких-то антиукраинских действий. Только тогда оно может быть приглашено,

– сказал чиновник.

По его словам, если в действиях российских артистов выявляют какие-то нарушения, то они попадают в "черные списки".

"Если этот исполнитель имел определенные нарушения – идет проверка правоохранительных органов. Уже они дают рекомендацию в отношении этого лица, и оно попадает под список санкций и не может участвовать в тех или иных мероприятиях", – добавил Нищук.

Напомним, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал, что законодательство пока не может запретить украинским артистам въезд в Россию. Однако, если такое решение будет принято, то вероятнее всего, этнические украинцы, живущие на территории РФ, потеряют возможность сохранять свою национальную аутентичность.