09:07
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Прибыли энергетической монополии Ахметова бьют новые рекорды, – депутат

      83 Читати новину українською
      Прибыли энергетической монополии Ахметова бьют новые рекорды
      Прибыли энергетической монополии Ахметова бьют новые рекорды / 24 канал

      Украинские угольные электростанции продают свою электроэнергию по самым высоким в мире тарифам. А эти угольные электростанции вместе с угольными шахтами удачно скуплены Ринатом Ахметовым на приватизации. Ему принадлежит 80% таких угольных электростанций.

      Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала депутат Виктория Войцицкая.

      Читайте также: Почему на самом деле поссорились Фирташ с Ахметовым, расколов "Оппозиционный блок"

      По ее словам, доходы энергетической монополии Рината Ахметова бьют новые рекорды, а все благодаря повышению тарифов для потребителей. Ведь самый богатый олигарх последние годы пользуется большой лояльностью президента и президентской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

      "Состояния Рината Ахметова выросли на 76% за последний 2018 год и составляют более 12 млрд долларов", – отметила Войцицая.

      Она пояснила, что коррупционная рента через формулу "Роттердам+" делает беднее всю страну, всех граждан, но продолжает обогащать Ахметова и его покровителя даже в условиях военного положения.

      Хуже в этой ситуации это то, что президентская комиссия может еще повысить цену электроэнергии по формуле "Роттердам+" и на следующий 2019 год. Для государственного "Энергоатома" такое повышение составило всего 3%, но вот для ахметовских станций могут сделать более щедрый подарок,
      – добавила нардеп.

      Что такое "Роттердам+"?
      Это методика формирования цены на топливную составляющую (а именно уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.

      Действовать начала в мае 2016 года как результат потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна – из-за войны на Донбассе. Поскольку донбасский уголь почти полностью попал под контроль оккупантов, украинская власть для обеспечения энергонезависимости приняла решение закупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг разработала и утвердила эту методику.

      Видео полного выпуска видеоблога Виктории Войцицкой "Энергетическая стратегия" за 7 декабря 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Деньги коммунальные услуги Тарифы на газ Тарифы Ринат Ахметов Видеоблоги Бизнес Цены
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сегодня , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 227
      Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      7 декабря , 23:00 Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      Іван Яковина 341
      Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      7 декабря , 22:01 Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      Михайло Поживанов 293
      Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко
      7 декабря , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко
      Ігор Саджениця 331
      Чому щезли черги на кордоні?
      7 декабря , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 3239
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук