Прибыли энергетической монополии Ахметова бьют новые рекорды, – депутат

Украинские угольные электростанции продают свою электроэнергию по самым высоким в мире тарифам. А эти угольные электростанции вместе с угольными шахтами удачно скуплены Ринатом Ахметовым на приватизации. Ему принадлежит 80% таких угольных электростанций.

Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала депутат Виктория Войцицкая.

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По ее словам, доходы энергетической монополии Рината Ахметова бьют новые рекорды, а все благодаря повышению тарифов для потребителей. Ведь самый богатый олигарх последние годы пользуется большой лояльностью президента и президентской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Состояния Рината Ахметова выросли на 76% за последний 2018 год и составляют более 12 млрд долларов", – отметила Войцицая.

Она пояснила, что коррупционная рента через формулу "Роттердам+" делает беднее всю страну, всех граждан, но продолжает обогащать Ахметова и его покровителя даже в условиях военного положения.

Хуже в этой ситуации это то, что президентская комиссия может еще повысить цену электроэнергии по формуле "Роттердам+" и на следующий 2019 год. Для государственного "Энергоатома" такое повышение составило всего 3%, но вот для ахметовских станций могут сделать более щедрый подарок,

– добавила нардеп.

Что такое "Роттердам+"?

Это методика формирования цены на топливную составляющую (а именно уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.



Действовать начала в мае 2016 года как результат потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна – из-за войны на Донбассе. Поскольку донбасский уголь почти полностью попал под контроль оккупантов, украинская власть для обеспечения энергонезависимости приняла решение закупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг разработала и утвердила эту методику.

Видео полного выпуска видеоблога Виктории Войцицкой "Энергетическая стратегия" за 7 декабря 2018 года