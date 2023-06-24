Сигнал Западу и Китаю: Пионтковский сказал, какое послание передавал Пригожин

Продолжавшийся несколько месяцев конфликт владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с минобороны России перерос в его противостояние с российской властью. А громкие заявления, которые он делает сегодня, адресованы не только россиянам, но и внешним политическим игрокам.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он обратил внимание на то, что в своих заявлениях Пригожин акцентирует внимание на очень важной и болезненной для всего мира проблеме.

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"Мы не безумны как Путин"

Пионтковский отметил, что Пригожин во многих своих выступлениях говорит о недопустимости применения ядерного оружия и использовании ядерного шантажа, к которому прибегает Владимир Путин.

Откуда у Пригожина – уголовника, который половину жизни провел в лагере, а затем в бандитской среде, какие-то знания о стратегии. Понятно, что этот абзац ему вписывают какие-то серьезные люди, участвующие в этом мятеже,

– предположил оппозиционный политик.

По информации представителя партизанского движения "Атеш", ЧВК "Вагнера" якобы вошли в Борисоглебск в Воронежской области. В этом городе расположен склад ядерного оружия

, известный также как "375 объект "С", 12-го управления минобороны России. Однако защитить склад силы регулярной армии вероятно не смогут, ведь вблизи у них есть очень мало сил и средств. Поэтому для усиления защиты этого объекта россиянам придется снять оперативные резервы с фронта.

Андрей Пионтковский обратил внимание на один важный аспект в заявлениях Пригожина: смотрите видео

Когда владелец ЧВК "Вагнера" говорит о недопустимости применения ядерного оружия, это, по его мнению, прежде всего сигнал Запада. Мол, мы не безумны как Путин. И это сигнал также Китаю, который настаивает на отказе от бряцания ядерным оружием, как это делает Путин.

"Поэтому те люди, которые стоят за Пригожиным, интересуются также и внешнеполитическим контекстом", - заключил Андрей Пионтковский.

Что происходит в России: последние новости

В России могут ввести военное положение. Об этом сообщает источник в Совете Федерации. Российские власти обсуждают возможность объявление в стране военного положения. Он добавил, поскольку цель "спецоперации" Пригожина – захват власти в стране, то для предупреждения этого Кремль может прибегнуть к таким мерам.

В то же время в Москве вероятнее всего будет введен комендантский час. Также по словам мэра города Сергея Собянина, в понедельник, 26 июня, объявлен нерабочим днем. Это связано с "минимизацией рисков". В этот день будут работать только органы власти, предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, городские службы.

На фоне последних событий россияне начали массово покидать страну-агрессор. Так, билетов на самолеты в Тбилиси, Астану и Стамбул уже не осталось. Также раскуплены билеты и на непрямые рейсы. А на вокзале в Ростове-на-Дону наблюдается большое скопление людей, желающих как можно быстрее уехать из города, где полно "вагнеровцев".