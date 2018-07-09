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Приложение для фитнеса следит за работниками спецслужб, – исследование

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Приложение для фитнеса следит за работниками спецслужб
Приложение для фитнеса следит за работниками спецслужб / Фото из открытых источников

Популярное приложение для фитнеса Polar следит за людьми, которые работают на секретных объектах, и может обнаруживать адреса работников спецслужб, людей, работающих на военных базах, аэродромы и тому подобное.

Об этом говорится в совместном исследовании платформ Bellingcat и De Correspondent, пишет "Украинская правда".

Там говорится, что компания создала первый в мире беспроводной датчик сердечного ритма, используя сайт Polar Flow как социальную платформу, где пользователи могут делиться своими результатами. При этом, в отличие от похожих по функционалу Garmin и Strava, Polar публикует больше данных каждого пользователя.

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Таким образом через этот сайт очень просто отследить военную базу, или другой секретный объект, где тренируется пользователь приложении. Пользователи часто используют свои полные имена в своих профилях и дополняют их фотографией, даже если они не подключали свой профиль Facebook к учетной записи Polar.

Polar показывает все сеансы пользователя, начиная с 2014 года во всем мире на одной карте. Чтобы отследить информацию об активности сотрудников секретных объектов достаточно просто найти интересующий объект на карте и выбрать один из профилей пользователей, которые тренируются там.

Через Polar исследователям удалось отследить персонал, тренирующийся на базах, на которых размещено ядерное оружие, сотрудников спецслужб, посольств, военный персонал, который специализируется на кибербезопасности, IТ, противоракетной обороне, разведке, персонал, который работает на подводных лодках и подводных базах, сотрудников атомных электростанций.

Исследователям удалось отследить американские войска в зеленой зоне в Багдаде, российских солдат в Крыму, военный персонал в заливе Гуантанамо, войска вблизи северокорейской границы.

При этом в компании Polar уже признали чувствительность выявленных данных и решили временно приостановить функцию, которая помогает отслеживать пользователей. Компания также работает над решением проблемы, к примеру, добавлением возможности удалить историю тренировок.

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Теги: Техно Гаджеты Фитнес-трекер
Источник: 24 Канал
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