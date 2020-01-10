Пристайко прокомментировал ситуацию с бульдозерами на месте падения МАУ в Иране

На месте падения украинского самолета вблизи аэропорта в Тегеране действительно работают соответствующие службы. Однако присутствующая там украинская группа не подтверждает использование бульдозеров.

Остатки самолета разбрасало на большие территории, включая определенные населенные пункты, об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге 10 января.

Министр пояснил, что местные имеют доступ к фрагментам самолета и даже частям тел, поэтому эту ситуацию надо исправить.

Однако украинские эксперты, которые также работают на месте авиакатастрофы, не подтверждают использование бульдозера. Фото такого "наведения порядка" СМИ опубликовали ранее.

Наша команда, которая была на месте, не подтверждает эти фотографии. Наша команда работает там, где есть большое количество остатков (самолета – 24 канал), в месте, где упал самолет,

– отметил Пристайко.

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