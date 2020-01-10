18:49
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин проложил VodkaStream к Эрдогану. Президент Эстонии против подарков от РФ
      Вєсті Кремля
      16:14, сегодня
      Вести.UA: Что Зеленский делал в Омане. Секретное задание Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Пристайко прокомментировал ситуацию с бульдозерами на месте падения МАУ в Иране

      36 Читати новину українською
      / Getty images

      На месте падения украинского самолета вблизи аэропорта в Тегеране действительно работают соответствующие службы. Однако присутствующая там украинская группа не подтверждает использование бульдозеров.

      Остатки самолета разбрасало на большие территории, включая определенные населенные пункты, об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге 10 января.

      Министр пояснил, что местные имеют доступ к фрагментам самолета и даже частям тел, поэтому эту ситуацию надо исправить.

      Однако украинские эксперты, которые также работают на месте авиакатастрофы, не подтверждают использование бульдозера. Фото такого "наведения порядка" СМИ опубликовали ранее.

      Наша команда, которая была на месте, не подтверждает эти фотографии. Наша команда работает там, где есть большое количество остатков (самолета – 24 канал), в месте, где упал самолет,
      – отметил Пристайко.

      Новость дополняется...

      Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      сегодня
      84770
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа
      Олександр Баунов 616
      сегодня , 16:00 Самые популярные направления для путешествий в 2020 году
      Альона Захарова 108
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      84
      сегодня , 15:30 Тимошенко атакує: що задумала депутатка, потрапивши в опозицію
      Сергій Лещенко 406
      сегодня , 15:00 Почему и как иранцы сбили украинский "Боинг": вероятные версии авиакатастрофы
      Юрій Бутусов 10101
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук