Пристайко прокоментував ситуацію із бульдозерами на місці падіння МАУ в Ірані

На місці падіння українського літака поблизу аеропорту в Тегерані справді працюють відповідні служби. Однак присутня там українська група не підтверджує використання бульдозерів.

Залишки літака розкидали на великі території, включаючи певні населені пункти, про це сказав глава МЗС України Вадим Пристайко під час брифінгу 10 січня.

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Міністр пояснив, що місцеві мають доступ до фрагментів літака і навіть частин тіл, тому цю ситуацію треба виправити.

Однак українські експерти, які також працюють на місці авіакатастрофи, не підтверджують використання бульдозера.

Наша команда, яка була на місці, не підтверджує ці фотокартки. Наша команда працює там, де є найбільша кількість залишків (літака – 24 канал), у місці, де впав літак,

– наголосив Пристайко.

Що відомо про бульдозери на місці падіння українського літака?

Журналісти у соцмережах поширили інформацію про те, що іранці "прибирали" місце трагедії бульдозерами. Вони також опублікували фото, які це підтверджують.



Місце трагедії в Ірані/ Фото з твітер-сторінки Julian Röpcke

Свідки також розповіли CBS News, що бачили, як 9 січня приїхала вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків. Іранська влада не повідомляє, куди їх відвезли. Іранська поліція розганяє людей, які ходять на місці катастрофи, але мародери все одно підбирають речі жертв.

Журналісти видання зазначають, що на місці принаймні до полудня 10 січня не було представників служб безпеки, жодного оточення території та жодних ознак будь-яких слідчих. Окрім того, українські слідчі не відвідували цю ділянку до цього часу.

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Що кажуть в Україні?

Журналіст Юрій Бутусов підтвердив з посиланням на міжвідомчу комісію України в Ірані, що уламки літака згрібають бульдозерами. Він розповів. що деталі літака продовжують згрібати бульдозером і доставляти на майданчик збору.

Бутусов підтвердив з посиланням на міжвідомчу комісію України в Ірані, що Він розповів. що деталі літака продовжують згрібати бульдозером і доставляти на майданчик збору. За його словами, на місці катастрофи перебуває натовп різних людей у ​​формі і без форми, сотні людей збирають і забирають фрагменти літака.

Водночас 10 січня о 12:00 джерело повідомило, що комісія перебуває на місці катастрофи. Тоді одна група виїхала в центр управління повітряним рухом Ірану, щоб отримати доступ до запису роботи радіолокаторів. Друга на той момент перебувала на майданчику збору уламків літака.

Вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Авіасудно прямувало до Борисполя. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.

Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу. На місце аварії оперативно вирушили українські фахівці для розслідування причин катастрофи та щоб повернути тіла загиблих українців додому.



Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Тому влучання іранської ракети – одна із версій трагедії. Іран це заперечує, однак низка країн підтверджують із посиланням на дані своєї розвідки:

Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно".

могла статися через певний зовнішній вплив, але "ненавмисно". Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив , літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.

, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери.

заявив, що також отримав таку ж інформацію, як інші світові лідери. Натомість у Єврокомісії вважають, що наразі немає переконливих доказів щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Там зазначають, що усі досі чекають на результати незалежного розслідування.

Президент Володими р Зеленський відреагував на заяви кількох країн щодо збиття літака МАУ іранською ракетою. Глава держави зазначив, що ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

​Знайте більше: Україна не відкидає жодної версії авіакатастрофи МАУ в Ірані, – Пристайко



Які країни вважають, що літак МАУ збили / Картинка 24 канал