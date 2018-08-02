"Приват 24" станет доступным для клиентов всех банков

"Приватбанк" запустил сервис "Приват 24", которым могут пользоваться клиенты любых банков. В компании назвали новый сервис "интернет-банком нового поколения".

Об этом сообщает ain.ua.

Сейчас сервис работает в режиме тестирования, но даже сейчас им могут воспользоваться клиенты любых банков. Чтобы протестировать версию вы можете перейти по ссылке.

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Новый сервис "Приват 24" позволяет оплачивать услуги, переводить средства с карты на карту, пополнять мобильный, коммунальные услуги и тому подобное.

При этом клиенты "ПриватБанка" смогут зайти в свой личный кабинет. В бета-версии сервиса новый дизайн, но интерфейс довольно прост.

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