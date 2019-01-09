Призвал отделить Львовщину: во Львове засудили организатора "польской акции"

На Львовщине к 3,5 годам лишения свободы приговорили одного из организаторов перекрытия трассы "Львов – Рава-Русская". Тогда участники пытались разжечь межнациональную вражду и призывали присоединить Львовщину к Польше.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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В ведомстве напоминают, что перекрытие трассы госзначения "Львов – Рава-Русская" в селе Гряда Жовковского района произошло 29 марта 2017 года. Тогда инцидент вызвал автомобильные пробки, а во время самого "перекрытия" пострадали правоохранители.

Правонарушители под видом представителей нацменьшинства призвали к разжиганию межнациональной розни между украинцами и поляками. Также от имени жителей Львовщины они пытались создать атмосферу недовольства пребыванием административно-территориальных единиц в составе Украины и побудили представителей Польши изменить границы страны и присоединить Львовскую область к ее территории,

– отметили в прокуратуре.

Прокуратура приняла решение в отношении одного из организаторов и активного участника акции – жителя Хмельницкой области.

Среди прочего, его обвиняют в совершении преступлений, связанных с посягательствами на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и разжигании национальной вражды.

"Приговором Каменка-Бугского районного суда Львовской области обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых уголовных преступлений и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее приговоры суда получили 5 других организаторов и активных участников этой акции.