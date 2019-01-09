16:44
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Призвал отделить Львовщину: во Львове засудили организатора "польской акции"

      158 Читати новину українською
      Во Львове засудили организатора акции, который призвал присоединить Львовщину к Польше
      Во Львове засудили организатора акции, который призвал присоединить Львовщину к Польше / Фото из открытых источников

      На Львовщине к 3,5 годам лишения свободы приговорили одного из организаторов перекрытия трассы "Львов – Рава-Русская". Тогда участники пытались разжечь межнациональную вражду и призывали присоединить Львовщину к Польше.

      Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

      Читайте также: Священника УПЦ МП осудили за помощь пророссийским боевикам

      В ведомстве напоминают, что перекрытие трассы госзначения "Львов – Рава-Русская" в селе Гряда Жовковского района произошло 29 марта 2017 года. Тогда инцидент вызвал автомобильные пробки, а во время самого "перекрытия" пострадали правоохранители.

      Правонарушители под видом представителей нацменьшинства призвали к разжиганию межнациональной розни между украинцами и поляками. Также от имени жителей Львовщины они пытались создать атмосферу недовольства пребыванием административно-территориальных единиц в составе Украины и побудили представителей Польши изменить границы страны и присоединить Львовскую область к ее территории,
      – отметили в прокуратуре.

      Прокуратура приняла решение в отношении одного из организаторов и активного участника акции – жителя Хмельницкой области.

      Среди прочего, его обвиняют в совершении преступлений, связанных с посягательствами на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и разжигании национальной вражды.

      "Приговором Каменка-Бугского районного суда Львовской области обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых уголовных преступлений и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы", – говорится в сообщении.

      В ведомстве напомнили, что ранее приговоры суда получили 5 других организаторов и активных участников этой акции.

      Теги: Новости Украины Новости Польши Новости политики Судьи Новости Львова
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      сегодня , 16:00 Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      Дмитро Гнап 142
      Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      сегодня , 15:00 Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      Юрій Бутусов 759
      Zara: история успеха мирового бренда
      сегодня , 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
      Марія Ягодка 226
      Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      сегодня , 12:00 Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      Артем Овдієнко 2572
      Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      сегодня , 11:00 Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      Сергій Лещенко 361
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      Нацотбор на Евровидение-2018: Бабкина обвинили в еще одном плагиате
       12 февраля 2018 , 01:01
      Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла одного представителя, 8 место в рейтинге под угрозой
       17 августа 2018 , 10:51
      Экс-звезда Шахтера как разменная монета гранда и еще 8 сенсационных переходов, которые могут подорвать трансферный рынок зимой
       26 декабря 2018 , 17:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук