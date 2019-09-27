Про ботоферму, критику и "смотрящих" Столара и Суркиса: Виталий Кличко дал откровенное интервью

О ботах, общении с общественностью, критике и связях со Столаром и Суркисом – в программе Даниила Мокрика "Ролевые игры" рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

О ботах и просмотрах своих интервью

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Под вашим интервью с Соколовой было много ботов, которые вас хвалили.

Боты которые хвалят? Ладно. Вы знаете, что я заказал их. Пошел на ботоферму, ребята – говорю, – будет сейчас интервью, должны хвалить!

Вы шутите сейчас?

Я откровенно хочу сказать: по вашему мнению, боты влияют на общественное мнение или нет?

Мне трудно сказать, но если они существуют…

Я убежден в том, что на общественное мнение более всего влияют шаги человека – то, что он делает (это первое), то, что представляет – открытие объектов, достижения. Это влияет на мнение людей. Боты... ну этим заниматься... Может кто-то этим занимается, мы много об этом слышим. От меня ждут, и на мнение общественности влияет: Кличко открыл школу, отремонтировал дорогу, открыл парк. Это влияет на мнение людей. А кто-то сказал... Если ты будешь обращать внимание на каждый комментарий... Я вообще комментарии не читаю.

Не читаете?

Не читаю.

И под этим интервью не будете читать?

У меня времени нет. Не факт, что я буду смотреть. Я не просматриваю свои интервью.

Не просматриваете?

А для чего?

У меня такой вопрос был запланирован на позже. Я вам скажу для чего. Я, например, просматриваю.

Вы профессионал. Все то, что я хочу сказать – я сказал. И я знаю, что я сказал. Но для того, чтобы просматривать... но я помню все очень хорошо.

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Просматривая свои интервью, вы могли бы делать выводы, где надо было лучше высказать свою мысль. Это как бои свои просматривать. Вы же бои свои просматриваете?

Ммм, очень редко.

Почему?

Потому что бой я знаю пошагово, знаю все ключевые вещи. И насчет аналитики, то сам к себе ты никогда не можешь быть объективным. И нужно слышать мнение тех людей, которые более профессиональны и могут дать совет. В этом направлении я могу обратиться, и те кто будет смотреть, могут подсказать, в каком моменте нужно было иначе реагировать, дать другой ответ или раскрыть вопрос. Я прислушиваюсь. Сам анализировать... Вы знаете что, если я буду просматривать все интервью, у меня времени не останется работать.



Виталий Кличко

Давайте тогда завершим часть с ботами. То есть вы не знаете, откуда берутся вот эти десятки, не сотни, однотипных комментариев, мол, Кличко молодец.

И что ничего плохого не было?

Бывало. Есть и негативные боты, но я говорю, что видел положительных. Вы не знаете, откуда это берется?

Я не пересматривал это интервью – еще раз повторяю. Во-вторых, я не читаю комментарии.

О связи с общественностью и осознании наличия реальной критики

А как вы держите связь с общественным мнением тогда?

Ходить по городу, общаться с ними, и они высказывают свое мнение. Общаясь с людьми, ты можешь больше аргументов сказать, убедить, услышать. И я всегда обращаюсь к людям: подскажите, пожалуйста, что не так, что нужно улучшить? И многие люди – и друзья, и знакомые, и вообще рядовые киевляне. Наиболее частый вопрос, когда встречаемся на улице: когда можно попасть к вам на прием. У меня четкий ответ – вы уже попали, вы уже на приеме.

Вы уверены, что вы получаете адекватную обратную связь? Похлеще часто случается так, что человек, попав на какую-то высокую должность, фактически, теряет связь с реальностью, потому что он в каком-то своем информационном пузыре, и к нему негативное и критическое отношение не попадает.

Поэтому я стараюсь всегда выходить из кабинета, поэтому всегда стараюсь общаться открыто с людьми, чтобы, как говорится, не находиться в теплой ванне. Потому что действительно, когда ты постоянно находишься в кабинете, ты находишься в каком-то информационном вакууме, который тебе делают, или ты сам себя... Я люблю вечером пройтись по улице: по одному или другому району. Во-первых, это такая себе проверка – я же и главам районов и их заместителям задания даю. С другой стороны – это встреча с людьми, с которыми начинаешь общаться. И это объективное мнение. Потому что запланировать, подстроить встречу Кличко невозможно. Человек подходит и слышно разные мнения. Не обязательно подходят с комплиментами. Приходят с пожеланиями.

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Вы знаете, за что вас больше всего критикуют?

Много вопросов есть.

Какие бы основные вы выделили?

Вывоз мусора, уборка улиц, плохое состояние в транспортной отрасли. То есть болезненных вопросов в городе Киеве достаточно. Люди иногда критикуют за те вещи, которые даже сами не знают. Человек подходит ко мне и говорит: у нас лифт не работает, уже сколько можно, мы обращались... Начинаем проверять, я срочно позвонил. Выясняется и мне говорят: извините, пожалуйста, это кооператив, а в кооперативном доме обслуживание исключительно на организации, которая не подлежит городу.

Это пустяковые вещи. Мне интересно, знаете ли вы более глобальную критику?

Глобальнее критика более связана с манипуляциями.

Пускай. Вы знаете, в чем она заключается?

Кличко не самостоятельный, Кличко городом не руководит, городом управляет кто-то другой и так далее. Этакая критика – глобальная, если не брать там ямы, лифты и все остальное.

Да, мы говорим о глобальных вещах.

Одно могу сказать – эта мысль навязывается, и она сманипулирована.

О смотрящих: что Кличко думает о Столаре и Суркисе

Был комментарий о смотрящих. Вы знаете, о ком именно говорят? Фамилии.

Да, постоянно. Говорят там – Столар руководит городом Киев, не Кличко. А я говорю: скажите, пожалуйста, кто такой Столар и как он может руководить Киевом. Он не депутат Киевсовета, он не заместитель, он не имеет никакой должности. Да, действительно, я знаю его, он был депутатом. Как руководитель Киевсовета я не могу не знать депутатов, но всем я постоянно говорю: кто несет ответственность, официально?

Официально всегда несет мэр.

Несу я. Как я могу отдать руль кому-то другому, кто не несет ответственности, а я буду за это отвечать? Ну логика есть? Ну как можно такие вещи делать? И еще раз, чтобы таких манипуляций не было: все решения по городу Киеву принимаются в кабинете мэра, мной лично.

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Справка: Вадима Столара считают скандальным застройщиком.



Вадим Столар

Вопрос в том, никто ли на эти решения не влияет? Например, летом обнародовали видео, где вы с Вадимом Столаром на дне рождения или праздновании в Монако.

Этому видео уже несколько лет. Я могу сказать, что я постоянно нахожусь на днях рождениях. Меня приглашают, я говорю хорошие слова, поздравляю и тому подобное. Никто же не распространяет видео, где я встречаюсь с Клинтоном, или Меркель. Они находят какие-то вещи и начинают манипулировать этим.

Видео: Кличко со Столаром

Если вас человек приглашает на празднование, и вы говорите какой-то теплый тост, означает ли это, что вас связывает нечто большее?

Можете себе представить, если вас пригласят на день рождения, то вы скажете плохой тост?

Ну, я же не приду на день рождения к Столару просто так?

Я знаком с большим количеством людей. Кого-то знаю хорошо, кого-то не так хорошо, нормально отношусь ко всем. И если нужно сказать хорошие слова – говорю.

Сколько раз вы были на дне рождении у Столара?

Один раз.

Мы с журналистами программы "Схемы" снимали день рождения Григория Суркиса. И вы там тоже были.

Я каждый день поздравляю кого-то с днем рождения. Кого-то лично, кого-то по телефону.



Григорий Суркис

Кто такой Григорий СуркисУкраинский футбольный функционер. С 1993 по 1998 год был президентом киевского "Динамо". После этого до 2002 года носил титул почетного президента клуба. Тогда же официально передал право собственности своему младшему брату Игорю.



С 1996 по 2000 год Григорий Суркис был президентом Профессиональной футбольной лиги Украины и вице-президентом Федерации футбола Украины. В 2000 году он возглавил ФФУ, которой руководил до 2012 года. После этого – почетный президент ФФУ. После избрания главой ФФУ стал членом различных комиссий УЕФА, а впоследствии и председательствовал в некоторых комитетах. В 2007 году был избран в Исполком УЕФА. С 2013 года – вице-президент УЕФА. В 2019 году ушел с этих должностей в УЕФА, оставшись в организации как почетный член. Кроме футбола, Григорий Суркис с 2006 года – вице-президент Национального олимпийского комитета Украины.



В Верховной Раде Григорий Суркис был дважды – с 1998 до 2006 года. Входил во фракцию СДПУ(о) вместе с Виктором Медведчуком.



Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" в июне обнародовала список кандидатов в депутаты на выборы в ВРУ. Нашлось в этом списке и место Григорию Суркису.

Когда же вы работаете?

Что такое политика? Это контакт с людьми. Это нужно делать постоянно. У меня есть список с днями рождениями депутатов, руководителей, работников городской администрации.

Вы ежедневно ходите вечером к кому-то на день рождения?

Не каждый день, но так бывает. Как минимум, раз в неделю, иногда вечером захожу и поздравляю.

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Вы понимаете, почему я сейчас спрашиваю именно о Столаре и о Суркисе?

Нужно сделать подводку и негативный образ одного или другого, мол, вы хороших людей не поздравляете, а поздравляете тех, к которым неоднозначно относятся.

Ну вот, не о хороших людях идет речь, мы говорим сейчас только о "нехороших" людях, на мою субъективную точку зрения.

Ну, знаете, это субъективно – кто-то хороший, а кто-то не хороший. Я одно могу сказать – я уверен и не боюсь это говорить: и во Львове есть стадион, и в Киеве есть стадион, и в других городах, и то, что в Евро-2012 эдаким послом был я, и сотни-тысячи километров дорог были сделаны – это было все сделано под это спортивное событие. А каким образом Украина получила это спортивное событие? Я знаю лично.

Благодаря влиянию Суркиса?

Да. Я считаю, что много чего хорошего сделал. Можно там вытаскивать отдельно ту или иную историю. Да, я знаком. Да, поздравил. К чему это подводит? Знаете, эти жареные факты, аа-а-ах! Вот почему, например, нет слежения за партией ЦДУ (вероятно, речь идет о Христианско-демократическом союзе Германии)…

Нас интересовал день рождения Суркиса и кто на него пришел.

Но почему вас не интересует день рождения Меркель. Вот интересно, скажите, пожалуйста.

Если бы у нас была возможность…

Я вам смогу, дам видео, давайте будем... Вот почему? Скажите, пожалуйста! Жаренные факты, манипуляция, агаа-а-а, что-то там не то: они встретились, а это значит – что-то они задумали плохое, и это подводится…

Вовсе нет. Это вопрос: скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе – кто ты.



Интервью с Виталием Кличко

Больше – смотрите в полном видео программы или же читайте вскоре на сайте вторую часть интервью.