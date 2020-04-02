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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Pro новости: Реакция ОП на скандал с участием Ермака. Падение цены на российскую нефть

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы Pro новости за 2 апреля – в Офисе Президента отреагировали на скандальные "пленки Лероса", на которых брат Андрея Ермака якобы "торгует государственными должностями". В частности пообещали проверить источники их появления и изложенные факты. Цена на русскую нефть рухнула до 10 долларов за один баррель. Это рекордное падение, в последний раз такая цена была еще в 1990-х годах.

      У першого зараженого на коронавірус депутата – Сергія Шахова – вже два негативні тести. Лікарі планують провести ще один, тоді можна буде говорити про одужання.

      В Києві від COVID-19 одужали вже 11 людей, серед них – форвард збірної України з баскетболу та гравець іспанської "Фуенлабради" В'ячеслав Бобров.

      Україна – серед лідерів антирейтингу за тестуванням на COVID-19. Доки у США, Південній Кореї та Італії вже протестували сотні тисяч людей, у нас – лише приблизно три.

      Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців. Він наголосив, що у МОЗ затвердили єдиний держпротокол лікування для хворих на коронавірус.

      Теги: Выпуск новостей
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