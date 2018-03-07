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Киев парализовали 9-бальные пробки: карта дорог 7 марта

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В преддверии 8 марта Киев парализовали 9-бальные пробки
В преддверии 8 марта Киев парализовали 9-бальные пробки / avk.org.ua

7 марта центр Киева парализовали серьезные пробки. В частности, из-за сильных снегопадов и ДТА сложной остается ситуация в центре столицы.

Вечером, 6 марта, столицу Украины парализовали 10-бальные пробки. Самая сложная ситуация была на отрезке от Шулявки до Северного моста.

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И 7 марта, накануне Международного дня женщин, ситуация на дорогах продолжает оставаться сложной.

Медленнее всего автомобили движутся в Шевченковском районе Киева. В 9-тибальных пробках транспорт стоит на улицах Жилянская, Сечевых Стрельцов, Житомирская, Саксаганского и некоторых отрезках проспекта Победы, в частности, возле Бессарабского рынка.

Транспортная развязка на пересечении проспекта Победы и улицы Вячеслава Черновола также стоит, машины движутся крайне медленно. Воздухофлотский проспект тоже парализован.

Напередодні 8 березня Київ паралізували 9-бальні затори

В преддверии 8 марта Киев парализовали 9-бальные пробки​

Также движение затруднено на Владимирской, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, на Подоле, Набережном шоссе и Большой Васильковской.

В сторону Южного моста пробки есть на улице Саперно-Слободская, проспекте Соборности, Семена Скляренко, Богатырская и других.

Кроме непогоды, блокируют движение транспорта несколько ДТП. Одна авария произошла в микрорайоне Теремки-2 напротив "Эпицентра" – столкнулись два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также из-за гололеда легковой автомобиль влетел в грузовик на Бориспольской трассе. Тройное ДТП произошло на пересечении улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко, серьезно парализовав движение – столкнулись Chevrolet, Volkswagen Transporter и Volkswagen Caddy. Пассажирку одного из авто госпитализировали.

Київ паралізували 9-бальні затори

Киев парализовали 9-бальные пробки​

Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт
Источник: 24 Канал
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