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      Киев оказался в пробках из-за праздника: на каких улицах затруднено движение (карта)

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      В пятницу, 27 декабря, движение на дорогах Киева традиционно затруднено. В частности пробки образуются из-за того, что из столицы выезжают люди, отработавшие последний рабочий день перед новогодне-рождественскими праздниками.

      Согласно данным Google maps в час-пик (18:00 – 20:00) столица будет страдать от 10-бальных пробок.

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      Из-за ремонта Шулявского путепровода машины стоят в пробках на проспекте Победы и в центре столицы.

      Движение затруднено на улице Новоконстантиновской, возле станции метро Почайная, на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальской, улице Набережно-Крещатицкой. Заторы образовались на Подоле, возле станции метро Лукьяновская, на бульваре Шевченко, а также на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте.

      Пробки 27 декабря в Киеве: смотрите онлайн-карту

      Кроме этого, затруднено движение на проспекте Бажана, в частности возле станций метро Бориспольская, Вырлица, Харьковская и Позняки. Также перегружена Большая кольцевая дорога. Это связано именно с тем, что киевляне и гости столицы массово выезжают за город перед праздниками.

      Растет количество пробок в том числе и из-за ДТП, вызванных погодой. В Киеве 27 декабря дождит и падает мокрый снег. Это затрудняет видимость и путь торможения.

      К слову, снег и мороз прогнозируют в Киеве с 27 по 29 декабря. Поэтому из-за опасности для водителей при такой погоде "Киевавтодор" призвал пользоваться на новый год общественным транспортом.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Авто
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