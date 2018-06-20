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22:20, 19 июня
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Процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X оказался более производительным чем флагман от Intel

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AMD Ryzen Threadripper 2990X
AMD Ryzen Threadripper 2990X / Фото из свободных источников

Флагманский 32-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X представили еще в начале июня. Производитель обещает, что чип поступит в продажу до конца третьего квартала этого года, однако уже сейчас можно оценить его производительность по результатам тестирования в бенчмарках.

Об этом сообщает HKEPC.

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AMD Ryzen Threadripper 2990X включает 32 вычислительных ядра (64 потока), способных работать "из коробки" на частоте в пределах от 3,2 до 4,0 ГГц. Если же обзавестись эффективной системой охлаждения, то технология Extended Frequency Range позволяет повысить частоту до 4,2 ГГц. Из других характеристик чипсета стоит отметить 16 МБ кэша L2, 64 МБ кэша L3 и номинальный теплопакет 250 Вт.

AMD Ryzen Threadripper 2990X
Характеристики процессора AMD Ryzen Threadripper 2990X

Экспертам сообщества HKEPC удалось разогнать Ryzen Threadripper 2990X до частоты 4,12 ГГц при електрическом напряжении 1,38 В, используя систему жидкостного охлаждения Corsair H150i Pro с 360-милиметровим радиатором. В этот момент был запущен тест Cinebench R15, который зафиксировал результат в 6 399 баллов. Для сравнения, топовый Intel Core i9-7980XE с 18 ядрами набирает в среднем на 2 000 очков меньше.

AMD Ryzen Threadripper 2990X
AMD Ryzen Threadripper 2990X показал лучшие результаты, чем Intel Core i9-7980XE

Вместе с 32-ядерным Ryzen Threadripper 2990X компания AMD также планирует выпустить 24-ядерный (48 потоков) Ryzen Threadripper 2970X.

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Теги: Техно Гаджеты AMD Intel
Источник: 24 Канал
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