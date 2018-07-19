Процессор Kirin 710 станет на 75% быстрее предыдущей модели

Компания Huawei официально анонсировала выход 700 серии мобильных чипсетов и первого ее представителя – Kirin 710. Он занял нишу между моделями 600 серии, которая рассчитана на устройства среднего класса, и флагманской 900 линейки.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Kirin 710 – это первый чип производителя, который выполнен по 12-нм техпроцессу. Это означает, что он потребляет меньше энергии по сравнению с тем же Kirin 659, который производится по 16-нм технологии.

Центральный процессор Kirin 710 построен с использованием четырех ядер Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четырех ядер Cortex-A53, работающих на частоте 1,7 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель ARM Mali-G5, который в 1,3 раза мощнее графической подсистемы Kirin 659 и потребляет меньше энергии. В плане производительности Kirin 710 мощнее Kirin 659 на 75% в одноядерных тестах и на 68% – в многоядерных.



Процессор Kirin 710 станет гораздо более продуктивным, чем Kirin 659

Kirin 710 также оснастили модемом с поддержкой LTE Cat. 12 и Cat. 13, двумя активными SIM-картами и VoLTE. Кроме того, в новинке улучшен процессор обработки изображений для лучшего качества фото в условиях низкой освещенности, функция распознавания сцен и разблокировки с помощью сканирования лица.



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