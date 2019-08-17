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      Продукция украинского производителя Olkom появится на полках магазинов и супермаркетов в Европе

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      Юрий Евенко
      Юрий Евенко / "Инфоиндустрия"

      Группа компаний Olkom реорганизовала отдел продаж и заключает прямые контракты для реализации своей продукции потребительского сегмента на рынках Европейского союза.

      Об этом в интервью рассказал Юрий Евенко, СЕО "Киевского маргаринового завода", входящего в состав Группы компаний Olkom.

      "Olkom готовится выходить на внешние рынки уже не только как субэкспортер (поставщик ингредиентов для экспортоориентированных предприятий), но и непосредственно. Сейчас мы занимаемся реорганизацией отдела продаж и уже разработали дорожную карту дальнейшего движения в этом направлении", – уточнил Юрий Евенко.

      В рамках подготовки к поставкам потребительской продукции на внешние рынки Olkom усилил экспортную группу департамента продаж. Как рассказал СЕО "Киевского маргаринового завода", идут интенсивные переговоры с зарубежными партнерами, а два контракта на поставки в ЕС находятся на стадии подписания.

      Благодаря инвестициям Группы компаний Olkom в глубокую модернизацию производственного оборудования, качество продукции "Киевского маргаринового завода" уже сейчас опережает украинские национальные потребительские стандарты и отвечает требованиям рынков ЕС и США.

      "В своей работе мы заметно опережаем украинские стандарты, которые по меркам глобального рынка уже достаточно архаичные. Контроль качества у нас – в абсолютном приоритете. Чтобы организовать его на должном уровне, мы приобрели совершенно новую технологическую лабораторию с современным оборудованием. Она позволяет как проводить практически все возможные виды анализа производимой продукции, так и осуществлять достаточно строгий жесткий контроль входного сырья", – пояснил Юрий Евенко.

      Отвечая на вопрос журналиста о бизнес-результатах первого полугодия и намерения компании добиться в этом году объемов выручки в около 1,2 миллиарда гривен, Юрий Евенко подтвердил реалистичность такой цели. Он рассказал, что по итогам первого полугодия 2019 года объем продаж в категориях "весовые маргарины" и "специализированные жиры", предназначенных для кондитерской и других подотраслей пищевой промышленности, вырос на 178% – почти втрое. А в потребительском сегменте некоторые позиции продукции завода стабильно удваивают объемы продаж в розничной торговле.

      ТМ "Олком" – известный украинский бренд майонезов, маргаринов, горчицы и масла. Соответствующую продукцию производит ЧАО "Киевский маргариновый завод", входящий в состав Группы компаний "Олком" совместно с ООО "Киевский маргариновый завод" (торговый дом Группы) и ЧП "Рута-К". "Киевский маргариновый завод" ведет свою историю с 1949 года и является одним из самых известных предприятий столицы Украины.

      Новейшие технологии на базе установленного на предприятии оборудования ведущих производителей Германии и Франции в сочетании с многолетним опытом позволили Olkom войти в Топ-100 самых дорогих брендов Украины. Объем производства продукции по итогам 2018 года превысил 17 тысяч тонн, бренд имеет прочные рыночные позиции в таких товарных категориях, как маргарин, майонез, горчица и масло. По объемам переработки подсолнечного масла Группа компаний "Olkom" входит в Топ-10 крупнейших отечественных производителей.

      Ассортимент конечной продукции "Киевского маргаринового завода" состоит из товарных позиций как для промышленных потребителей B2B-сегмента, так и для конечных потребителей B2C-сегмента. Бренд представлен во всех каналах сбыта продуктов питания, в частности в ведущих торговых сетях. В 2019 году Группа компаний Olkom увеличила объемы выпуска продукции и в настоящее время расширяет каналы дистрибуции для укрепления своего присутствия на украинском и зарубежных рынках, в частности в странах Европейского союза, Африки и Азии.

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      Теги: Новости Украины Бизнес
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