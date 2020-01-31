Жетоны в метро Киева отменят: что надо сделать до 31 марта

Киевский метрополитен призывает пассажиров переходить на смарт-карты, а для тех, кто привык стоять в очередях предусмотрены QR-билеты, которые также можно будет приобрести онлайн. Как платить за проезд в столице с 1 апреля, читайте в статье 24 канала.

В ноябре прошлого года в общественном транспорте Киева в тестовом режиме запустили единый электронный билет. А с первого апреля он наконец будет работать полноценно, говорят в КГГА.

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Больше не нужно передавать за проезд, отвлекать водителя, или вспоминать, в каком кармане лежит отдельный проездной для каждого вида транспорта,

– радостно сообщают столичные чиновники.

Однако, если разобраться, единый билет далеко не единственный. С его помощью можно будет оплатить проезд в метро, трамвае, автобусе, троллейбусе, городской электричке и фуникулере. Однако в маршрутках все будет по-старому: "передайте, пожалуйста". Хоть городские власти и планируют ввести систему оплаты e-билетом и в маршрутных автобусах, пока никаких изменений в этом направлении не наблюдается.

Метро переходит на диджитал

Киевский метрополитен анонсирует "смерть" жетонам. Последний месяц, когда пассажиры смогут оплатить поездку жетоном будет март 2020 года. Итак, у нас есть время, чтобы использовать все приобретенные жетончики.

Процесс исчезновения жетонов выглядит вечным, но вы можете не покупать их уже и не ждать последнего дня. Используйте, пожалуйста, все свои запасы к 31 марта, если не планируете хранить жетоны "на долгую память". С 1 апреля разовый проход будет по QR-билетами,

– пишут на странице Facebook Киевского метрополитена.

Кстати, такие привычные нам жетоны появились в киевском метро только два десятилетия назад, а в самом начале на станциях не было даже турникетов. Изначально вход в метро был только с бумажными билетами. Когда появились турникеты, зайти можно было по 5-копеечным монетам. Первые турникеты установили в 1963 году на станции Крещатик.

Теперь бумажные билеты, по сути, возвращаются в виде QR-билетов. Если у вас нет KyivSmartCard или банковской карты и хотите купить только одну поездку в метро, такой QR-билет вы сможете купить в кассе или в терминале на станции.

Так выглядит единый электронный билет в Киеве / фото: Главком

Кроме того, в КГГА уверяют, что QR-билет можно будет купить с помощью смартфона и показать его валидатору на турникете.

А так выглядит QR-билет / фото: delo.ua

На сегодняшний день QR-билетом можно воспользоваться на таких станциях: Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого, Почайна, Сырец, Харьковская, Вокзальная, Театральная, Крещатик, Академгородок, Арсенальная.

А как же зеленые карточки метро?

Все записанные поездки на карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года, говорят в администрации метрополитена.

Немного интересной статистики

Транспортной картой Kyiv Smart Card уже пользуются 300 тысяч киевлян, говорят в КГГА. А с начала установки первых бесконтактных терминалов в Киевском метрополитене пассажиры около 100 миллионов раз оплатили проезд с помощью бесконтактных банковских карт.

В течение пяти лет бесконтактной технологией в метро успели воспользоваться туристы из более 90 стран. Самыми популярными бесконтактные расчеты являются на станциях Вокзальная, Лукьяновская, Дворец спорта, Лыбидская и Политехнический институт. Всего в метрополитене сейчас установлено 139 желтых турникетов для бесконтактной оплаты проезда банковскими платежными картами и гаджетами.

Подробно о новых тарифах на проезд в Киеве

По планам с 1 апреля проездной с неограниченными поездками на месяц для автобусов, трамваев, троллейбусов, фуникулера и метрополитена будет стоить 1300 гривен, только на вторую половину месяца – 650 грн. Для студентов вузов и ПТУ дневной формы обучения – половину стоимости (650 грн), для учащихся дневной формы обучения – четверть стоимости (325 грн или 162,5 грн на вторую половину месяца). Городская электричка в перечне доступных видов транспорта для этого билета не значится.

Проездной на 46 поездок для автобусов, трамваев, троллейбусов, фуникулера, метрополитена и городской электрички, как планируется, будет стоить 290 грн; на 62 поездки – 360 грн; на 92 поездки – 575 грн; на 124 поездки – 770 грн.

На вторую половину месяца эти билеты также планируется продавать за 50% стоимости с ограничением в таком же колличестве поездок. Аналогичные билеты для студентов вузов и ПТУ будут продаваться за половину стоимости, для учащихся дневной формы обучения – 25% стоимости; например, школьный проездной с ограничением в 46 поездок в течение месяца будет стоить 72,5 грн.

Одновременно в Киеве хотят ввести билеты на проезд в коммунальном транспорте без ограничения количества поездок сроком в 1-3 суток. Билет на 24 часа будет стоить 100 грн, 48 часов – 150 грн, 72 часа – 200 грн.

Тарифы на разовые поездки остаются неизменными: от 6,5 до 8 грн в зависимости от количества приобретенных поездок за раз.

Почему Киев отстает от европейских столиц?

Итак, Киев мечтает быть среди современных, smart, то есть умных городов. Поэтому вводится единый электронный билет, по аналогу европейского. Но если сравнивать столицы других стран с нашей, оказывается, что Киев продолжает отставать от них.

О транспортных проблемах столицы мы поговорили с экспертом Олесем Олейником, который к слову, является автором проекта реформы транспортной системы Киева по европейским стандартам, которую городская власть отказалась рассматривать. Олесь часто путешествует по миру, поэтому имеет возможность оценить качество транспортных услуг в различных странах.

Он убежден, что Киев установил неадекватную цену за месячный проездной – 1300 гривен, если в Варшаве, например, он стоит 110 польских злотых (710 гривен).

При том уровень качества предоставления услуг не в пользу Киева и очень существенно,

– говорит эксперт.

Олесь Олейник / фото с его страницы в Facebook

В Киеве также вводится суточный проездной – 100 грн. Если считать в разовых поездках по 6,50, это примерно 15 поездок.

Это не очень выгодно даже для туристов, которые приезжают увидеть Киев на один день и многие катаются в транспорте, а что говорить о киевлянах. Если брать европейские столицы – Берлин, Вена, в среднем суточный проездной там равен 2-3 разовым поездкам. Вряд ли киевляне будут покупать такой вид проездного, для них все равно остается самым выгодным разовый проезд,

– подчеркнул Олейник.

Также в Европе распространена система почасовых билетов, с возможностью пересадки, это нормальная практика там, но в Киеве пока отказываются от такой системы.

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