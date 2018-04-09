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ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Прогноз для российской экономики не слишком оптимистичен – российский экономист об обвале акций

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Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что обвал на фондовых рынках отпугнет инвесторов от российских компаний.

Об этом он сообщил в эфире 24 Канала.

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"Трудно сказать чем это грозит Российской экономике, потому что сегодня только первый день обвала. Но прогнозы не очень оптимистичны, потому что из-за такого падения инвесторы пересмотрят свое отношение к российским компаниям", – сказал экономист

Иноземцев также добавил, что большинство российских активов будут считаться рискованными.

Я считаю, что теперь с каждым днем ​​в РФ будет расти понимание, что все активы тех людей, которые попали под санкции и те, которые попадут впоследствии – являются активами очень высокого риска. И это повлияет на стоимость кредитов для российских компаний и скажется на стоимости рубля. Я думаю, что в течение нескольких месяцев Центральный банк не сможет бороться с уровнем инфляции, то есть стабильность в экономике, которую Путин так ценил, может быть нарушена,
– отметил Владислав Иноземцев.

Теги: Новости России Фондовый рынок
Источник: 24 Канал
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