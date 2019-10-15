Прогноз МВФ касательно мирового ВВП неутешительный: а вот украинская экономика будет расти

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3%. В то же время, украинская экономика будет расти.

Украинская экономика в 2019 году вырастет на 3%, а в 2020 – еще на 3%. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook. Еще в июле МВФ прогнозировал рост на 3,2%.

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Показатель инфляции к концу 2019 года составит всего 7%, а до конца 2020 года замедлится до 5,6%.

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Что такое инфляция?

Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины составит в 2019 году 2,8% ВВП и 3,5% ВВП – в 2020 году.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и другого. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

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Важно! В Украине в 4 раза меньше иностранных инвестиций на душу населения чем в Румынии, в 7 раз меньше, чем в Хорватии и почти в 15 раз меньше, чем в Эстонии.

Что будет с мировой экономикой?

В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,4%, что на 0,1% ниже того, что прогнозировалось финансовыми экспертами в июле. Основная причина ухудшения прогноза по мировой экономики – торговая война между США и Китаем.



Новоизбранная глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что мировая экономика к 2020 году потеряет из-за торговых конфликтов более 700 миллиардов долларов. По ее словам, это можно сравнить с тем, если бы вдруг исчезла вся экономика Швейцарии.



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