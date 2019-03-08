Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим

П'яти років не минуло, як наш Верховний головнокомандувач нарешті зрозумів, що країні потрібний відкритий і прозорий оборонний бюджет.

Заявив це Петро Порошенко напередодні на засіданні РНБО, яке терміново скликав після скандалу із розкраданнями в "Укроборнпромі". Але найсмішніше у цій ситуації, що про неприпустимість засекречення оборонного бюджету Петру Олексійовичу говорили щонайменше чотири роки тому, коли ситуація на Донбасі вже стабілізувалася, коли стало зрозумілим, що Путін поки далі не піде, й у нас з'явився час на розбудову власного військово-промислового комплексу.

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Не поспішайте зараз обурюватися, мовляв, як так можна, у нас в країні війна, то ж оборонний бюджет має бути таємницею, інакше Путін знову нападе. Звісно, це як мінімум не відповідає дійсності. Адже, для Путіна наш оборонний бюджет взагалі не таємниця, і не тільки тому, що має він завербованих шпигунів на усіх щаблях української влади, міноборони та генштабу. Насправді й шпигуни непотрібні, я певен, у Кремля достатньо потужних аналітичних служб здатних за допомогою сучасних методологій з відкритих джерел до копійки порахувати увесь наш засекречений бюджет "Укроборонпрому". І навіть з тією частиною, що її собі прикурила родина Гладковських.

То ж для ворога ця інформація взагалі не таємниця. Натомість, той факт, що вітчизняний оборонний бюджет засекречений і до цих цифр не мають доступу ані міжнародні аудитори, ані вітчизняні активісти – це й дозволяє нашим можновладцям з оборонного бюджету безкарно красти. Наші вітчизняні корупціонери дуже швидко на власному досвіді перевірили вірність вислову, що "війна усе спише".

Сталося так, що 5 останніх років вони списували собі по кишенях мільярди гривень із засекреченого українського оборонного бюджету. І це у той час, коли ми з вами скидували по 5 гривень SMS-ками на армію, а волонтери чергували під дверима супермаркетів, випрошуючи в покупців для армійців харчі та воду. І чесно кажучи, те що чиновники будуть красти з оборонного бюджету – це і в 2014 році було досить передбачувано.

Цікаво тільки, чому Верховний головнокомандувач не захотів це наперед унеможливити, адже для цього навіть не довелося б винаходити якийсь особливий український велосипед – ні! Достатньо було повторити досвід наших союзників – США, де оборонний бюджет відкритий для вивчення усіма охочими. До речі, він у Штатах найбільший у світі й при цьому незасекречений. Й зроблено це саме для того, щоб з нього не крали.

В Україні все навпаки. Повторюся, відверто не розумію, чому президент не підстрахувався і нічого не робив, щоб унеможливити зловживання на армії. Можливо, він свято вірив в те, що друзі його не підведуть. Або ж вірив у те, що друзів налякають його слова про відрубування рук крадіям оборонного бюджету. А можливо… хоча, сенсу тепер про це гадати немає жодного. Усе, що могло – вже сталося.

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