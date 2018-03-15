Промышленники Украины призвали отправить замглавы МЭРТ Нефедова в отставку

Участники парламентского круглого стола "Стратегия развития промышленности Украины" приняли резолюцию, в которой деятельность Министерства экономического развития и торговли признали неудовлетворительной, а первого заместителя главы ведомства Максима Нефедова посоветовали отправить в отставку.

В документе содержится и ряд других предложений для премьер-министра Владимира Гройсмана, пишет "Обозреватель".

Присутствующие на мероприятии отметили, что из-за отсутствия надлежащей промышленной и эффективной экономической политики деятельность МЭРТ ослабляет конкурентные позиции украинской экономики на международной экономической арене, сообщает пресс-служба главы Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Отмечается, что на круглом столе коллективное обращение украинских промышленников, работодателей и предпринимателей об отставке Нефедова решили поддержать из-за его бездействия в сфере промышленной политики, а также противодействия важным промышленным инициативам, включая законопроект №7206 "Покупай украинское, плати украинцам".

"Депутаты и производители также настаивают на установлении для представителей правительства обязанности представлять единую проукраинскую позицию в отношениях с иностранными партнерами в вопросах формирования и реализации промышленной политики, в том числе о моратории на экспорт леса-кругляка, повышении экспортной пошлины на лом черных металлов, создании Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), индустриальных парков, государственных закупок, "Покупай украинское, плати украинцам", – подчеркивается в сообщении.

Следует отметить и тот факт, что правительственную Стратегию развития промышленности Украины МЭРТ, которую жестко раскритиковали производители и работодатели, а Национальный комитет по промышленному развитию и вовсе отклонил, требуют усовершенствовать с учетом Модели промышленной политики Украины, утвержденной Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства, и предложений украинских производственных объединений.

"Я имел очень большие ожидания от того, что мне Максим Евгеньевич передал стратегию развития промышленного комплекса. Здесь 21 страница – а что из этого взять, не знаю. Промышленники заявляют о колоссальном спаде производства, 950 тыс. эмигрантов в Польшу, сырьевой экспорт – 2/3 , всего 34% производственного экспорта – это все позитив Министерству экономики? Минусов больше. В стратегии нет цели – мы не видим, к чему так дойдем", – сказал первый заместитель, исполняющий обязанности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

Что касается парламента, тон наоборот сделал ряд существенных шагов и заложил фундамент новой промышленной политики Украины.

"Наработанная совместно с производителями и экспертами и многократно представленная ​​публично модель промполитики содержит целевые индикаторы, приоритеты и конкретные инструменты промышленного развития. Во исполнение разработан ряд законодательных инициатив (энергосервисные контракты, ЭКА, индустриальные парки, рассрочка импортного НДС на производственное оборудование, бесплатное присоединение к инженерным сетям, мораторий на экспорт леса-кругляка, повышение вывозной пошлины на металлолом, "Покупай украинское, плати украинцам" и прочее)", – пояснил глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Вместе с тем, он добавил, что парламент не является исполнительной ветвью власти, поэтому не может заниматься "перестановкой ног" правительства и разработкой правительственных государственных программ.

Председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Леонид Козаченко в своем обращении к Нефедову тоже был категоричен.

"Единый Ваш плюс – это Prozorro. Все остальное – минус. 48 эпитетов относительно того, какой должна быть промышленная политика, но ни одного слова, как это сделать. Мы должны отстаивать свое! Вопрос "покупай украинское", так же как "покупай американское" – почему это не делается в Украине? Почему закрываются машиностроительные заводы, почему мы не делаем, как США, где 50% летного парка отечественного производства. Почему вы эти вопросы не ставите? Это конкретные вещи!", – возмутился он.

К слову, резолюция Гройсману также содержит предложение о создании Министерства промышленности Украины и о включении в приоритетные экономические законопроекты, поддерживаемые правительством (топ-35), помимо пакета законопроектов об индустриальных парках и законопроекта "На защиту украинских экспортеров" и следующих стратегически важных промышленных законодательных инициатив: о бесплатном присоединении к инженерным сетям, "Покупай украинское, плати украинцам", о либерализации валютных расчетов, о совершенствовании конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны.