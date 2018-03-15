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Промышленники Украины призвали отправить замглавы МЭРТ Нефедова в отставку

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Промышленники Украины призвали отправить замглавы МЭРТ Нефедова в отставку

Участники парламентского круглого стола "Стратегия развития промышленности Украины" приняли резолюцию, в которой деятельность Министерства экономического развития и торговли признали неудовлетворительной, а первого заместителя главы ведомства Максима Нефедова посоветовали отправить в отставку.

В документе содержится и ряд других предложений для премьер-министра Владимира Гройсмана, пишет "Обозреватель".

Присутствующие на мероприятии отметили, что из-за отсутствия надлежащей промышленной и эффективной экономической политики деятельность МЭРТ ослабляет конкурентные позиции украинской экономики на международной экономической арене, сообщает пресс-служба главы Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Отмечается, что на круглом столе коллективное обращение украинских промышленников, работодателей и предпринимателей об отставке Нефедова решили поддержать из-за его бездействия в сфере промышленной политики, а также противодействия важным промышленным инициативам, включая законопроект №7206 "Покупай украинское, плати украинцам".

"Депутаты и производители также настаивают на установлении для представителей правительства обязанности представлять единую проукраинскую позицию в отношениях с иностранными партнерами в вопросах формирования и реализации промышленной политики, в том числе о моратории на экспорт леса-кругляка, повышении экспортной пошлины на лом черных металлов, создании Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), индустриальных парков, государственных закупок, "Покупай украинское, плати украинцам", подчеркивается в сообщении.

Следует отметить и тот факт, что правительственную Стратегию развития промышленности Украины МЭРТ, которую жестко раскритиковали производители и работодатели, а Национальный комитет по промышленному развитию и вовсе отклонил, требуют усовершенствовать с учетом Модели промышленной политики Украины, утвержденной Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства, и предложений украинских производственных объединений.

"Я имел очень большие ожидания от того, что мне Максим Евгеньевич передал стратегию развития промышленного комплекса. Здесь 21 страница а что из этого взять, не знаю. Промышленники заявляют о колоссальном спаде производства, 950 тыс. эмигрантов в Польшу, сырьевой экспорт 2/3 , всего 34% производственного экспорта это все позитив Министерству экономики? Минусов больше. В стратегии нет цели мы не видим, к чему так дойдем", сказал первый заместитель, исполняющий обязанности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

Что касается парламента, тон наоборот сделал ряд существенных шагов и заложил фундамент новой промышленной политики Украины.

"Наработанная совместно с производителями и экспертами и многократно представленная ​​публично модель промполитики содержит целевые индикаторы, приоритеты и конкретные инструменты промышленного развития. Во исполнение разработан ряд законодательных инициатив (энергосервисные контракты, ЭКА, индустриальные парки, рассрочка импортного НДС на производственное оборудование, бесплатное присоединение к инженерным сетям, мораторий на экспорт леса-кругляка, повышение вывозной пошлины на металлолом, "Покупай украинское, плати украинцам" и прочее)", пояснил глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Вместе с тем, он добавил, что парламент не является исполнительной ветвью власти, поэтому не может заниматься "перестановкой ног" правительства и разработкой правительственных государственных программ.

Председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Леонид Козаченко в своем обращении к Нефедову тоже был категоричен.

"Единый Ваш плюс это Prozorro. Все остальное минус. 48 эпитетов относительно того, какой должна быть промышленная политика, но ни одного слова, как это сделать. Мы должны отстаивать свое! Вопрос "покупай украинское", так же как "покупай американское" почему это не делается в Украине? Почему закрываются машиностроительные заводы, почему мы не делаем, как США, где 50% летного парка отечественного производства. Почему вы эти вопросы не ставите? Это конкретные вещи!", возмутился он.

К слову, резолюция Гройсману также содержит предложение о создании Министерства промышленности Украины и о включении в приоритетные экономические законопроекты, поддерживаемые правительством (топ-35), помимо пакета законопроектов об индустриальных парках и законопроекта "На защиту украинских экспортеров" и следующих стратегически важных промышленных законодательных инициатив: о бесплатном присоединении к инженерным сетям, "Покупай украинское, плати украинцам", о либерализации валютных расчетов, о совершенствовании конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны.

Теги: Владимир Гройсман угольная промышленность Министерство промышленной политики Министерство экономического развития и торговли
Источник: 24 Канал
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