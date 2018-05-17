Промышленность может потерять полмиллиарда долларов из-за забастовки, – СМИ

По данным профильных объединений металлургов, только за три дня так называемой итальянской забастовки металлургические предприятия не смогли отгрузить более 60 тонн продукции, стоимостью свыше пяти миллионов долларов.

Забастовка работников локомотивного парка "Укрзализныци" уже вызвала миллионные потери для украинских предприятий, и грозит еще большими убытками в случае ее продления. Об этом предупреждают эксперты рынка. В среду этот вопрос обсуждали и на профильном комитете Верховной Рады, сообщает "5 канал".

По данным профильных объединений металлургов, только за три дня так называемой итальянской забастовки металлургические предприятия не смогли отгрузить более 60 тонн продукции, стоимостью свыше пяти миллионов долларов. За год при такой ситуации потери отрасли могут составить полмиллиарда долларов.

"16 мая мы не смогли отправить 10 маршрутов. 10 маршрутов – это ровно треть того, что отправляют ГОКОВ Криворожского региона. Если так будет продолжаться дальше, то мы будем вынуждены рассматривать сокращение производства. Этого очень бы не хотелось. Насколько я знаю, часть политических сил хочет это использовать в своих целях. И этого нельзя допустить", – отметил в материале президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Вынужденное сокращение производства коснется не только металлургов, убытки начнут фиксировать и транспортники. А дальше цепная реакция негативно ударит по всей экономике страны, сообщается в сюжете.