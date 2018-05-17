21:46
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Промышленность может потерять полмиллиарда долларов из-за забастовки, – СМИ

174 Читати новину українською
Металлургия
Металлургия / 5.ua

По данным профильных объединений металлургов, только за три дня так называемой итальянской забастовки металлургические предприятия не смогли отгрузить более 60 тонн продукции, стоимостью свыше пяти миллионов долларов.

Забастовка работников локомотивного парка "Укрзализныци" уже вызвала миллионные потери для украинских предприятий, и грозит еще большими убытками в случае ее продления. Об этом предупреждают эксперты рынка. В среду этот вопрос обсуждали и на профильном комитете Верховной Рады, сообщает "5 канал".

По данным профильных объединений металлургов, только за три дня так называемой итальянской забастовки металлургические предприятия не смогли отгрузить более 60 тонн продукции, стоимостью свыше пяти миллионов долларов. За год при такой ситуации потери отрасли могут составить полмиллиарда долларов.

"16 мая мы не смогли отправить 10 маршрутов. 10 маршрутов – это ровно треть того, что отправляют ГОКОВ Криворожского региона. Если так будет продолжаться дальше, то мы будем вынуждены рассматривать сокращение производства. Этого очень бы не хотелось. Насколько я знаю, часть политических сил хочет это использовать в своих целях. И этого нельзя допустить", – отметил в материале президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Вынужденное сокращение производства коснется не только металлургов, убытки начнут фиксировать и транспортники. А дальше цепная реакция негативно ударит по всей экономике страны, сообщается в сюжете.

Теги: Новости Кривого Рога металургия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук