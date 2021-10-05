4 октября сообщили, что она прошла успешно и парень уже примерно месяц дома. Мать парня рассказала, как проходит его реабилитация.

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"Учится заново ходить"

По словам женщины, ее сын начал постепенно восстанавливаться. С ним почти каждый день работает реабилитолог.

Он учится заново ходить и работать рукой, пока плохо видит, есть страхи упасть. Но мы вместе с ними боремся! Влада постоянно посещают друзья и одноклассники. У него отличная группа поддержки! Товарищи приносят гостинцы и проводят с сыном много времени, разговаривают, играют в настольные игры,

– рассказала женщина.

Также она добавила, что благодарна каждому, кто поддержал их семью финансово и морально в момент тяжелого испытания. В конце месяца Влада снова отвезут в Киев, чтобы провести дополнительные обследования.

Одноклассники пришли проведать Влада / Фото "Наш город"

Что случилось со школьником

Школьник просто потерял сознание, а потом впал в кому. Когда он пришел в себя, была сильная головная боль, которая не проходила. Врачи диагностировали инсульт.

У Влада было тяжелое расположение очага болезни. Чтобы провести операцию врачам было непросто добраться до нужных сосудов. Для высшего уровня профессиональной помощи, парня отправили в Киев.