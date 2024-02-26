Не далеко и до погромов: как в Польше разгоняют антиукраинские фейки, истерию и роспропаганду

Блокирование польскими фермерами украинской границы стало неприятным трендом 2023 года. Тогда на этот процесс смотрели сквозь призму выборов в Польше и связывали конец блокады с поражением тогда правящей партии “Право и справедливость”. Впрочем, ожидания украинцев на то, что “Туск придет – порядок наведет” оказались напрасными, и уже в 2024 году блокада поляками украинской границы возобновилась с новой силой.

Одновременно с протестами внутри польского общества активно распространяются откровенные фейки, которые шокируют, и которые, без сомнения, подпитывает прокремлевская пропаганда. 24 Канал рассказывает, как в польском обществе искусственно подливают "масла в огонь", а главное – для чего.

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Кризис обостряется – теории заговоров усиливаются

"Szok, rozpacz, niedowierzanie. Jakaś resztka nadziei, że może właściwie nic się nie stało, że może to nie jest prawda", – такой мемной могла быть реакция украинцев на блокаду границы в 2023-м году. Сегодня же, в ситуации февраля 2024 года – куда уместнее другое популярное в польском тиктоке, но вполне понятное и в Украине выражение: bóbr ku*wa! ... jakie bydlę! Именно так можно определить реакцию рядовых украинцев на то, кто именно блокирует границу со стороны Польши.

Эта страна в первые дни полномасштабного вторжения России показала себя верным и последовательным союзником Украины. Польша приняла и разместила у себя несколько миллионов украинских беженцев, предоставила неоценимую вооруженную и финансовую поддержку нашему государству, стала мощным хабом и надежным тылом для Сил обороны.

Польша стала локомотивом для евроинтеграции Украины и едва ли не главным лоббистом не только на уровне ЕС, но и НАТО. Это дало основания говорить о возрождении концепции Интермариум и перспективе создания в Восточной Европе мощного центра силы.

К сожалению, амбициозные планы, очерченные в 2022-м, в 2024 году разрушает кучка маргиналов, которые не только блокируют все украинское на границе, но и активно раздувают в поляках "давние скрепы", крепко завязанные на теориях заговоров и откровенном дублировании всех лживых тезисов российской пропаганды.

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Кто на самом деле блокирует границу и устраивает диверсии

Основу протестующих составляют: пророссийская коалиция польских правых популистов "Конфедерация свободы и независимости" в составе трех еще несколько лет назад откровенно маргинальных партий – "Конфедерация польской короны", Национальное движение Польши и "Новая надежда". За профильную массовку отвечают две фермерские ассоциации – профсоюз индивидуальных фермеров "Солидарность" и "Подкарпатское обманутое село".

Электоральная поддержка политического крыла "блокадников" минимальна (результат "конфедератов" – 7,2% на выборах в Сейм в октябре 2023 года), но они громкие, их действия активно подсвечивает как российская пропаганда, так и СМИ в Украине и Польше.

Благодаря этому эффекту создается впечатление, что позиция митингующих – это позиция государства. Конечно, это не так, однако, вялость правительства и силовиков, которые дают атаковать стратегически важные объекты, а также неоднозначные заявления некоторых польских политиков (вместе с отказом от встречи с президентом Зеленским на границе) посылают украинцам сигнал, что так может быть.

Смотрите фильм 24 Канала о том, что на самом деле происходит на польской границе:

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При этом формально польские протесты – часть общеевропейского движения фермеров, которые сейчас бастуют по всему субконтиненту – от Португалии до Латвии.Вот только латвийские фермеры требуют запретить экспорт зерна из России и Беларуси, а польские возненавидели украинское зерно и вплотную не замечают миллионы тонн зерна, что идет в Польшу от государства-оккупанта России и ее никчемной союзницы Беларуси.

Напомним, что польские фермеры получают большие дотации от государства (и ЕС):

От 100 до 200 евро за гектар обработанной земли. Кроме того, уже получили совокупно 4 миллиарда евро на компенсацию "последствий войны", а именно – рост цен на топливо и потенциальные потери от снятия пошлин с украинской агропродукции. То есть все потенциальные потери фермеров от "украинского эффекта" им были компенсированы заранее.

Сейчас же ЕС планирует наконец разморозить для Польши 137 миллиардов евро, которые "зависли" из-за упорного желания предыдущей власти копировать все, что делает в Венгрии Виктор Орбан. Значительная часть тех денег должна пойти именно на фермеров, которые наконец должны прекратить чувствовать себя "обманутыми".

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Но мы все равно видим неадекватов на тракторах, которые имеют неприкосновенность от местных силовиков и наглость высыпать украинское зерно на дорогу. Зерно, собранное с риском для жизни, под обстрелами и налетами авиации, постоянной опасностью наехать на мину.

Что интересно, "вопрос нескольких следующих часов" (как заявляло правительство Польши) не решился ни в следующие несколько часов, ни даже дней. На некоторых пунктах блокаду временно сняли на один день – 24 февраля (возможно у некоторых блокадников все же остались остатки совести).

В дальнейшем же акции маргиналов переросли в диверсии – и вот уже на пути, по которым должны пройти украинские авто, "неизвестные" высыпают гвозди и шурупы, а эшелоны с зерном (которое должно было идти в Германию) массово атакуют новейшие "партизаны" (которым так и хочется сказать: "не туда партизаните"). Конечно, полиция и спецслужбы беспомощно говорят, что ничего не могут сделать.



В Польше повреждено 160 тонн украинской продукции / Фото Минобновления

Как поляки сделали самую масштабную диверсию: смотрите видео

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Вместо того чтобы навести порядок и взять под контроль стратегические объекты, варшавские чиновники придумывают, как еще порадовать "обманутое село". Вместо этого "обманутыми" должны были бы давно заняться компетентные органы. И первым шагом должно быть отделение "мух от котлет".

К примеру, люблинский конфедерат Рафал Меклер активно разгоняет тему антиукраинских протестов и постит фото и видео с атаками на украинское зерно.

Также он заядлый фанат "Волынской резни" и постоянно подчеркивает, что украинцы враги поляков.

Как Меклер манипулирует и распространяет антиукраинскую истерию:

Поляки продолжают блокировать границу Решится ли Украина ввести ограничения на импорт из Польши

Конспирология, фейки и "генетически вредные украинские продукты"

Кроме "войн памяти" добавились также и войны конспирологии. В польском сегменте соцсетей сейчас активно распространяются ролики о том, что якобы украинские продукты генетически вредны для поляков.

Вот, например, такой:

При этом, похоже, что вреден для здоровья посполитых даже и транзит украинской аграрной продукции. Более 220 тысяч просмотров за день, между прочим. Сколько из этого количества после увиденного поняли, что имели дело с провокацией от сумасшедшего конспиролога, который смешал грешное и праведное, а сколько действительно уверовали, что если "съедите украинскую пшеницу – ребенок родится умственно отсталым"? – вопрос открытый.

В настоящее время в Польше более миллиона украинских беженцев (собственно, благодаря им также польская экономика сейчас демонстрирует хорошие темпы роста).

Какие последствия такие призывы могут иметь и не стоит ли проверить господина Меклера на ксенофобию, а господина блогера-конспиролога Ольшевского – на адекватность? Или все же стоит подождать украинских погромов? Ведь у россиян денег хватит, а разъяренных языком вражды из соцсетей и роликов на ютубе маргиналов для погрома может хватить и нескольких десятков. Особенно, если полиция и в дальнейшем не будет вмешиваться, как их берлинские коллеги в ноябре 1938-го?

Да, это отнюдь не преувеличение – в декабре 2023-го звездный конфедерат Гжегож Браун атаковал менору в здании Сейма (за что получил лишь штраф), то почему бы ему сейчас не масштабировать свою деятельность? Уже сейчас он рассказывает, что украинские беженцы превратили поляков в граждан второго сорта, а еще массово инфицируют поляков ВИЧ.

За ним стоят откровенные фанаты Путина и украинофобы: Кшиштоф Босяк и Януш Корвин-Микке:

Это любимцы российской пропаганды, для которых "Крым – часть России", а "вторжение в Украину спровоцировали англосаксы".

Свои тезисы они распространяют (а точнее – ретранслируют российские) безнаказанно и даже имеют возможность масштабировать свое влияние.



Кшиштоф Босяк и Януш Корвин-Микке / Фото Fotorzepa, Jakub Czermiński

Что не так с позицией новой польской власти?

Новая польская власть действительно заняла пока откровенно жалкую позицию. Страх разрушить шаткую коалицию, образовавшуюся после осенних парламентских выборов (на которых победу одержала партия "ПиС", но в силу токсичности не смогла сформировать коалицию) не позволяет правительству Туска прибегать к решительным шагам, потому что аграрное лобби в виде представителей "Крестьянской партии", де-факто, в составе нового правительства.

Вот и получается, что Туск одновременно красиво говорит об усталости от тех, кто "устал от Украины", критикует двухпартийную немощность США, но не может навести порядок в собственном хозяйстве.

Украинские чиновники в поисках взаимопонимания с соседями, которые их игнорируют:

Получается, что громким заявлениям господина Туска – грош цена в базарный день. И вот уже украинские чиновники тщетно ждут "якобы партнеров" на границе в надежде добиться от них проявлений политической воли или хотя бы обсудить претензии и обиды.

Никто не спорит – к Украине у поляков также есть вопросы, иногда вполне справедливые (вспомнить то же дело "Кернел"), но все проблемы нужно обсуждать и искать варианты.

24 февраля в Украину прибыли лидеры Европы и мира, в то время как соседи и крупнейшие партнеры ограничиваются "смсками". Друзья, это проблема!

Этим активно пользуются пророссийские маргиналы и вылезают на свет божий с не только антиукраинскими лозунгами, но уже и такими, что откровенно славят Путина и российских оккупантов, ведут активную кампанию и очевидно рассчитывают засеять как можно больше бреда, чтобы иметь обильные ростки к апрельским местным выборам в Польше и июньским выборам в Европарламент. А соответственно еще больше навредить Украине и еще сильнее рассорить украинцев и поляков. На радость московским заказчикам всего этого шабаша.