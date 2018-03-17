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Пророчество "Черного зеркала": в США патентуют пчел-роботов

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Кадр из сериала
Кадр из сериала "Черное зеркало" / Фото из открытых источников

Мережа американських гіпермаркетів Walmart заявила про реєстрацію патенту на новий тип автономних роботів у вигляді бджіл.

Об этом пишет Science Alert.

Такие пчелы-дроны с помощью датчиков и камеры для обнаружения мест посевов, опыляя таким образом растения.

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Почему Walmart решил взяться за такой проект пока не ясно. Возможно, компания планирует перейти в сферу сельского хозяйства и получить больше контроля над поставками продовольствия.

Недавно сеть Walmart анонсировала улучшения своего бизнеса по доставке продуктов. Так, в определенные места служба сможет доставлять продовольствие в течение 3 часов.

Правда, Walmart не первая организация, которая создала робота-пчелу. Проблему с вымиранием пчел активно решают в последние годы. Так, исследователи из Гарвардского университета представили первых подобных пчел еще в 2013 году.

Как известно, о роботах-пчел, которых создали для опыления растений, говорится в одной из серий популярного британского сериала "Черное зеркало".

Теги: LifeStyle Техно Разработки
Источник: 24 Канал
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