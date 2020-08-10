В Доме журналиста-расследователя "Схем" Михаила Ткача полиция нашла 3 подозрительных отверстия в потолке. По его словам, обзорную группу пришлось уговаривать, чтобы та качественно проверила дом.

В том месте, где обнаружили подозрительное отверстие, расположен чердак. На полу чердака, где была дыра, следователи нашли пятно из белого материала. Ее цвет визуально отличается от остального покрытия и выглядит свежим, информируют Схемы.

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Как происходил осмотр дома

По словам Ткача, группу, которая проверяла дом, буквально пришлось уговаривать посмотреть, что под этим слоем. К тому же следователи не имели технического оснащения.

Хорошо, что была хоть отвертка, она таки пригодилась. Ею следователь "расковырял" этот белый материал, и увидел там отверстие. Диаметр где-то сантиметр в ширину, с четкими границами. Из него следователь достал кусок ваты. Туда он и опускал то веточку, то подручную проволоку,

– говорится в сообщении Схем.

После этого полиция объявила о завершении обзора. Однако, по настоянию адвоката, таки сняла весь слой покрытия. Тогда увидели не 1, а 3 отверстия.

По сообщению журналистов, следователи уехали в 18:00, с тех пор на наличие прослушивающей техники дом никто не проверял.

Нацполиция за двое суток не нашла технических возможностей для проверки этих отверстий и подтверждения или опровержения фактов прослушивания или подготовки к прослушиванию,

– написал Михаил Ткач.

Прослушивание журналиста Михаила Ткача: кратко