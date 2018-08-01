Просто космос: смартфон HubblePhone получит 3 экрана и камеру-"телескоп"

Компания Turing Phone выпустила пресс-релиз, в котором рассказала некоторые детали о своем предстоящем смартфоне HubblePhone, который должны выпустить в 2020 году. Устройство разрабатывают на основе космического телескопа Hubble.

Об этом сообщает SlashGear.

Как видно на рендерах HubblePhone, это будет сложный смартфон сразу с тремя экранами.

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Так, один из его экранов можно будет закрепить в нескольких вариантах, как на цифровых фото – и видеокамерах с откидным дисплеем.

Новинка должна работать на процессоре Snapdragon 855 и получит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

Смартфон HubblePhone

Также смартфон будет иметь две батареи на 2800 мач и 3300 мач. Кроме того, смартфон имеет встроенную камеру-"телескоп" с 15-кратным оптическим зумом. При этом цена будет соответствующая – 2740 долларов (71 тысяча гривен).

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