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      Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?

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      Венесуела стоїть на порозі громадянської війни
      Венесуела стоїть на порозі громадянської війни / noticias24.com

      Громадяни Венесуели вийшли на протести через тотальне зубожіння. Їхній лідер Хуан Гуайдо заявив, що перебирає на себе владу.

      Цього опозиційного лідера вже підтримав й американський президент, то ж придушити протест розстрілами тамтешній владі тепер вже не вдасться… Здавалося б, а нам що з того? Той Каракас на іншому боці планети, за десять тисяч кілометрів від Києва...

      Події у Венесуелі нам дуже цікаві, адже багато паралелей мають з минулими подіями в Україні, а ще так чи інакше матимуть вплив і на майбутнє нашої країни. Хоча б тому, що Венесуела має величезні запаси нафти і Росію в союзниках. Також варто розуміти, що ця країна мала б бути однією з найбагатших у світі, такою як Кувейт чи Саудівська Аравія, які на продажу нафти спромоглися в пустелі побудувати надсучасні міста з фонтанами.

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      На жаль, венесуельцям не пощастило обрати собі у 1999 році в президенти популіста-соціаліста Уго Чавеса, який разом з поплічниками, прикриваючись гаслами "відібрати все у багатих та роздати все бідним", буквально розграбував країну (і це, до речі, дуже схоже із тим, що відбувається в Росії – там також величезні запаси нафти, за рахунок продажу яких живе країна, і при найвищій владі Путін перебуває там також як і Чавес фактично із 1999 року).

      Останніми роками через популізм влади та помилки в керуванні країною у Венесуелі шалена інфляція, національна валюта там дешевша за папір, на якому вона надрукована. Не рятують навіть найбільші у світі запаси нафти, адже контракти на її продаж укладені на багато років наперед, а отримані за те гроші давно вже або розікрали, або проїли.

      Виходу зі скрути могло би сприяти збільшення видобутку нафти, проте є "але": по-перше, через світові санкції за придушення демократії венесуельці не мають необхідних для цього технологій (і це, до речі, дуже схоже із тим, що відбувається нині з Росією). По-друге, "вірна" союзниця Росія чинить спротив збільшенню видобутку Венесуелою нафти. Власне тут картина прозора: якщо Венесуела збільшить видобуток нафти – її на світовому ринку стане більше, і вона, відповідно, від того подешевшає, що вкрай невигідно Росії.

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      Кремль підтримує чинного президента Мадуро, і Москві зовсім байдуже, що той грабує свою країну, а населення Венесуели голодує. Росії цікаво зберігати статус-кво, а все заради того, щоб втримати світові ціни на нафту, людські долі для Кремля взагалі нічого не варті. Варто згадати хоча б Сирію, Абхазію, Придністров’я, Крим чи Донбас... Абсолютно ті самі методи, коли заради власних інтересів Кремль кладе на жертовний вівтар людські життя.

      Тепер ситуація зміниться. Принаймні для Венесуели. Адже Дональд Трамп миттєво відреагував на зміну ситуації в цій країні й відразу оголосив підтримку "перехідному" президенту Венесуели Хуану Гуайдо. Отже, чинний американський президент зробив для венесуельської революції те, чого не зробив для української революції Барак Обама.

      Є сподівання, що американці, посприявши зміні венесуельскої влади, переберуть на себе бодай опосередкований контроль за тамтешніми найбільшими у світі покладами нафти. Потому допоможуть збільшити її видобуток й обвалять таким чином світові ціни на чорне золото, завдавши таким чином болючого удару по економіці нашого сусіда-агресора.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Публикации Новости России Венесуэла Протесты нефть
      Источник: 24 Канал
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