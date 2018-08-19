Проверка киосков уличной еды в Украине: шокирующие результаты

После массовых отравлений шаурмой, в столице снесли 20 киосков, ибо все они работали с нарушениями санитарных норм. В общем Госпродпотребслужба проверила шесть десятков киевских мафов. Рейды по ларькам с уличной едой провели и в других городах.

В Харькове в некоторых заведениях отсутствует место для мойки и дезинфекции производственного оборудования, грязная посуда. В курортной Одессе есть даже мафы без документов.

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Правда, посетителей разрешительные документы киосков мало интересуют. Им главное, чтобы шаурма не подорожала.

Больше всего нарушений в киосках из-за отсутствия уголка потребителя и книги жалоб. Это часто выявляют эксперты во время рейдов. И даже наличие разрешений не побуждает поваров соблюдать элементарных санитарных норм – мыть руки перед приготовлением пищи и правильно хранить ингредиенты фаст-фуда.

В шаурме практически все ингредиенты несут угрозу. Начиная от мяса, его качества, безопасности и условий его обработки. Овощи нормально не моют,

– сказал главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов Виктор Милев.

Более того, в таких киосках пренебрегают и трудовыми нормами. Они берут на работу нелегалов, а те же в свою очередь знают, что избегут ответственности, поэтому и не придерживаются стандартов приготовления уличной еды.