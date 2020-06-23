Пенсии и соцвыплаты в июле вырастут: прожиточный минимум повысился
С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум. Из-за выплат, которые к нему привязаны. Это пенсии, пособия по безработице, пособие на детей и алименты.
Как вырастет прожиточный минимум
С 1 января в Украине повысили прожиточный минимум, запланировав еще два повышения: 1 июля и 1 декабря. Поэтому с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 91 гривну до 2 118. Это общий показатель. Как увеличение прожиточного минимума повлияет на выплаты украинцам – в материале 24 канала.
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По категориям прожиточный минимум будет таким:
- Для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 гривен;
- Для детей в возрасте 6-18 лет – 2 318 гривен;
- Для трудоспособных лиц – 2 139 гривен;
- Для лиц, утративших трудоспособность – 1 712 гривен.
Зарплата
Несмотря на то, что повышают прожиточный минимум, минимальную зарплату повышать в этом году не собираются, а поэтому в июле она останется на уровне 4 723 гривны.
Однако к прожиточному минимуму прикреплена индексация зарплаты. С 1 июля она составит 2 197 гривен. Индексацию зарплаты должны проводить все работодатели независимо от размера зарплаты работника.
Пособие по безработице
Размер этой помощи частично прикреплен к прожиточному минимуму. Однако не минимальная сумма. Она и в дальнейшем останется 650 гривен (на время карантина – 1 тысяча гривен). Зато максимальный размер пособия увеличится до 8 788, ведь это четыре прожиточных минимума.
Минимальный размер пенсии
С 1 июля вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Значит пенсионеры будут получать как минимум 1 712 гривен.
В то же время растет надбавка на выслугу лет. Женщинам, работавшим более 30 лет и мужчинам, работавшим более 35 лет за каждый дополнительный год будут платить 17,12 гривен ежемесячной надбавки к пенсии. Это 1% от минимальной пенсии.
Добавим, что в июне Рада поддержала повышение соцвыплат. Одинокие пенсионеры за 80 в июле получат дополнительные 1 100 гривен и так будет ежемесячно.
Минимальный размер алиментов
Минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории:
- для детей в возрасте до 6 лет – 929,50 гривен;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1159 гривен.
Помощь на детей
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:
- на детей до 6 лет – 4 647 гривен;
- на детей в возрасте 6-18 лет – 5 795 гривен.
Это 2,5 прожиточные минимумы.
Социальная помощь на детей инвалидов, над которыми установлена опека или попечительство составит 3,5 размера прожиточного минимума:
- на детей до 6 лет с инвалидностью – 6 506,5 гривен;
- на детей от 6 до 18 лет – 8 113 гривен.
Почему прожиточный минимум не соответствует действительности
Прожиточный минимум в Украине занижен. Он не предусматривает реальных потребностей людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и уплате коммунальных услуг. Его хватает разве что на питание и то не всегда.
Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку вследствие занижения его размера были установлены низкие размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, пособия малообеспеченным семьям и других социальных выплат,
– говорится в пояснительной записке к законопроекту № 3515.
В Украине существует еще понятие "фактический прожиточный минимум", который ежемесячно определяет Министерство социальной политики. В мае 2020 фактический прожиточный минимум составил 3 901 гривна (с учетом суммы обязательных платежей – 4 474 гривны), для детей до 6 лет – 3 642 гривны, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4 477 гривны, для трудоспособных лиц – 4 043 гривны (с учетом суммы обязательных платежей – 5 022 гривны), для лиц, которые потеряли работоспособность, – 3 307 гривен. Эти цифры близки к тем, которые предлагают в законопроекте. В то же время они на 92% выше тех, которые есть сейчас.
Как могут изменить прожиточный минимум в 2021
Законопроект № 3515 привязывает прожиточный минимум к средней зарплате в Украине. Прожиточный минимум должен быть не менее 40-50% от размера средней зарплаты. То есть в 2021 – это минимум 40% от средней зарплаты по 2019 с учетом прогнозируемой инфляции за 2020.
Законопроектом предусматривают, что в 2021 году прожиточный минимум составит не менее 40% от средней зарплаты и ежегодно этот процент будет расти на 1 пункт, пока в 2031 не достигнет не менее 50% от средней зарплаты.
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Рассчитаем примерно как увеличится прожиточный минимум в 2021. В 2019 году средняя зарплата была 9 205 гривен. Предположим, что уровень инфляции в 2020 будет на уровне 6% (это оптимистичный прогноз от главы Нацбанка, передает Экономическая правда). В таком случае на 2021 прожиточный минимум зафиксируют на уровне 3 900. Это почти вдвое больше, чем сейчас.