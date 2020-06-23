С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум. Из-за выплат, которые к нему привязаны. Это пенсии, пособия по безработице, пособие на детей и алименты.

Как вырастет прожиточный минимум

С 1 января в Украине повысили прожиточный минимум, запланировав еще два повышения: 1 июля и 1 декабря. Поэтому с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 91 гривну до 2 118. Это общий показатель. Как увеличение прожиточного минимума повлияет на выплаты украинцам – в материале 24 канала.

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По категориям прожиточный минимум будет таким:

Для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 гривен;

гривен; Для детей в возрасте 6-18 лет – 2 318 гривен;

гривен; Для трудоспособных лиц – 2 139 гривен;

гривен; Для лиц, утративших трудоспособность – 1 712 гривен.

Зарплата

Несмотря на то, что повышают прожиточный минимум, минимальную зарплату повышать в этом году не собираются, а поэтому в июле она останется на уровне 4 723 гривны.

Однако к прожиточному минимуму прикреплена индексация зарплаты. С 1 июля она составит 2 197 гривен. Индексацию зарплаты должны проводить все работодатели независимо от размера зарплаты работника.

Пособие по безработице

Размер этой помощи частично прикреплен к прожиточному минимуму. Однако не минимальная сумма. Она и в дальнейшем останется 650 гривен (на время карантина – 1 тысяча гривен). Зато максимальный размер пособия увеличится до 8 788, ведь это четыре прожиточных минимума.

Статус безработного в Украине имеют около 500 тысяч человек. Государство уже за три месяца карантина выплатило 1,2 миллиарда гривен помощи, по словам министра Минэкономики. Отметим, что на время карантина упростили условия получения статуса безработного и соответственно пособия. Пошаговую инструкцию читайте в нашем материале Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят.

Минимальный размер пенсии

С 1 июля вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Значит пенсионеры будут получать как минимум 1 712 гривен.

В то же время растет надбавка на выслугу лет. Женщинам, работавшим более 30 лет и мужчинам, работавшим более 35 лет за каждый дополнительный год будут платить 17,12 гривен ежемесячной надбавки к пенсии. Это 1% от минимальной пенсии.

Добавим, что в июне Рада поддержала повышение соцвыплат. Одинокие пенсионеры за 80 в июле получат дополнительные 1 100 гривен и так будет ежемесячно.

Минимальный размер алиментов

Минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории:

для детей в возрасте до 6 лет – 929,50 гривен;

гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1159 гривен.

Помощь на детей

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

на детей до 6 лет – 4 647 гривен;

гривен; на детей в возрасте 6-18 лет – 5 795 гривен.

Это 2,5 прожиточные минимумы.

Социальная помощь на детей инвалидов, над которыми установлена опека или попечительство составит 3,5 размера прожиточного минимума:

на детей до 6 лет с инвалидностью – 6 506,5 гривен;

гривен; на детей от 6 до 18 лет – 8 113 гривен.

Почему прожиточный минимум не соответствует действительности

Прожиточный минимум в Украине занижен. Он не предусматривает реальных потребностей людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и уплате коммунальных услуг. Его хватает разве что на питание и то не всегда.

Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку вследствие занижения его размера были установлены низкие размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, пособия малообеспеченным семьям и других социальных выплат,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту № 3515.

В Украине существует еще понятие "фактический прожиточный минимум", который ежемесячно определяет Министерство социальной политики. В мае 2020 фактический прожиточный минимум составил 3 901 гривна (с учетом суммы обязательных платежей – 4 474 гривны), для детей до 6 лет – 3 642 гривны, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4 477 гривны, для трудоспособных лиц – 4 043 гривны (с учетом суммы обязательных платежей – 5 022 гривны), для лиц, которые потеряли работоспособность, – 3 307 гривен. Эти цифры близки к тем, которые предлагают в законопроекте. В то же время они на 92% выше тех, которые есть сейчас.

Как могут изменить прожиточный минимум в 2021

Законопроект № 3515 привязывает прожиточный минимум к средней зарплате в Украине. Прожиточный минимум должен быть не менее 40-50% от размера средней зарплаты. То есть в 2021 – это минимум 40% от средней зарплаты по 2019 с учетом прогнозируемой инфляции за 2020.

Законопроектом предусматривают, что в 2021 году прожиточный минимум составит не менее 40% от средней зарплаты и ежегодно этот процент будет расти на 1 пункт, пока в 2031 не достигнет не менее 50% от средней зарплаты.

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Рассчитаем примерно как увеличится прожиточный минимум в 2021. В 2019 году средняя зарплата была 9 205 гривен. Предположим, что уровень инфляции в 2020 будет на уровне 6% (это оптимистичный прогноз от главы Нацбанка, передает Экономическая правда). В таком случае на 2021 прожиточный минимум зафиксируют на уровне 3 900. Это почти вдвое больше, чем сейчас.