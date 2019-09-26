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      Публичные закупки по новым правилам: что может серьезно измениться

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      Парламент принял закон о публичных закупках, который позволит преодолеть коррупцию в этой сфере, а еще расширит возможности для экологичности приобретаемых товаров. Что в будущем может положительно повлиять на украинскую экологию – читайте в материале 24 канала.

      Экологичность товаров и услуг

      Прежде всего в законе уточнено, что заказчик должен учитывать экологичность и ресурсоэффективность товаров, работ и услуг.

      К слову: Закон о штрафах за разрушение дорог вступил в силу: что это значит

      "Почему это важно? Если мы говорим о стратегии устойчивого развития, то эта стратегия говорит о том, чтобы мы страну нашу передавали потомкам не в худшем состоянии, чем имеем сейчас, а максимум использовали то, что ей не вредит, а благоприятствует", – пояснил член парламентского комитета по вопросам экополитики Александр Мариковский.

      Экономия денег

      По подсчетам экспертов, менее 1% заказчиков используют такие критерии как экологичность или ресурсоэффективность при заказе государственных услуг. Украина недостаточно эффективно использует вторичное сырье. Только строительство дорог из шлаков позволило бы сэкономить 17 миллиардов гривен в год и сохранить окружающую среду. Уровень использования вторичного сырья в Украине в два раза ниже общеевропейских норм.

      Большинство заказчиков не знают, что это можно использовать, и как это делать. Соответственно мы сейчас их обеспечиваем методологической поддержкой,
      – отметил руководитель проектов Reform Support Team Андрей Телюпа.

      "Это должно быть требование заказчика. Почему они не применяли? Не было уточнений в законе о публичных закупках со ссылкой на эти критерии, не было методической базы, как это делать. В ожидании закона, который принят, уже наработаны определенные материалы, которые будут обеспечивать и помогать заказчику это делать", – рассказал эксперт UN Environmental с публичных закупок Светлана Берзина.

      Преодоление коррупции в закупках

      Также ожидается, что после принятия этого документа коррупции в закупках будет гораздо меньше.

      К слову, 19 сентября Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины "О публичных закупках". Нововведения начнут внедряться через полгода после опубликования.

      Как украинцы относятся к другим инициативам Владимира Зеленского: смотрите в инфографике 24 канала

      Ринок землі, казино, бурштин
       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Законодательство Финансы Экология Коррупция Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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