Публичные закупки по новым правилам: что может серьезно измениться

Парламент принял закон о публичных закупках, который позволит преодолеть коррупцию в этой сфере, а еще расширит возможности для экологичности приобретаемых товаров. Что в будущем может положительно повлиять на украинскую экологию – читайте в материале 24 канала.

Экологичность товаров и услуг

Прежде всего в законе уточнено, что заказчик должен учитывать экологичность и ресурсоэффективность товаров, работ и услуг.

К слову: Закон о штрафах за разрушение дорог вступил в силу: что это значит

"Почему это важно? Если мы говорим о стратегии устойчивого развития, то эта стратегия говорит о том, чтобы мы страну нашу передавали потомкам не в худшем состоянии, чем имеем сейчас, а максимум использовали то, что ей не вредит, а благоприятствует", – пояснил член парламентского комитета по вопросам экополитики Александр Мариковский.

Экономия денег

По подсчетам экспертов, менее 1% заказчиков используют такие критерии как экологичность или ресурсоэффективность при заказе государственных услуг. Украина недостаточно эффективно использует вторичное сырье. Только строительство дорог из шлаков позволило бы сэкономить 17 миллиардов гривен в год и сохранить окружающую среду. Уровень использования вторичного сырья в Украине в два раза ниже общеевропейских норм.

Большинство заказчиков не знают, что это можно использовать, и как это делать. Соответственно мы сейчас их обеспечиваем методологической поддержкой,

– отметил руководитель проектов Reform Support Team Андрей Телюпа.

"Это должно быть требование заказчика. Почему они не применяли? Не было уточнений в законе о публичных закупках со ссылкой на эти критерии, не было методической базы, как это делать. В ожидании закона, который принят, уже наработаны определенные материалы, которые будут обеспечивать и помогать заказчику это делать", – рассказал эксперт UN Environmental с публичных закупок Светлана Берзина.

Преодоление коррупции в закупках

Также ожидается, что после принятия этого документа коррупции в закупках будет гораздо меньше.

К слову, 19 сентября Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины "О публичных закупках". Нововведения начнут внедряться через полгода после опубликования.

Как украинцы относятся к другим инициативам Владимира Зеленского: смотрите в инфографике 24 канала



