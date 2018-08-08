Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – те места в Полтаве и области, которые должен увидеть каждый украинец и которые не оставят равнодушными иностранцев!

Полтавская область – едва ли не самый яркий образец. Колоритные традиции, вкусная еда, веселые фестивали, прекрасная природа, завораживающая архитектура, искренние и открытые люди – все это и даже больше ждет путешественника на Полтавщине.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть



Полтавская область: какие места стоит посетить

Полтава: интересные места

Полтава – очень колоритное и гостеприимное место, здесь есть на что взглянуть. Множество музеев, красивая архитектура, зеленые зоны и настоящая украинская кухня.

Начните знакомство с Полтавой со смотровой площадки, там можно сразу оценить масштабы города и полюбоваться пейзажами. Лучшей смотровой площадкой Полтавы считается белая беседка (или ротонда) на Ивановой горе. Интересно, что именно отсюда начинается история города.

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Невероятные виды из беседки

Беседка, высотой в 9 метров, имеет 8 колонн, которые расположены в форме подковы. Впервые была построена в 1909 году. Ее возвели на остатках земляных валов Полтавской крепости и приурочили 200-летию Полтавской битвы. Во время войны немцы разобрали беседку и устроили здесь зенитно-артиллерийский пункт. В 1954 году беседку отстроили. Сейчас это одно из любимых мест жителей Полтавы.

В Полтаве просто множество музеев на разные вкусы. На той же Ивановой горе расположен музей Ивана Котляревского. Гора, к слову, названа в честь Котляревского.



Одна из комнат в музее Котляревского

Интересно, что это не просто музей, а усадьба украинского писателя и драматурга. В пяти комнатах посетители смогут увидеть настоящую жизнь Котляревского: вещи из его быта, документы, архивы. Именно в этой усадьбе родился драматург. Усадьба является филиалом Полтавского литературно-мемориального музея Котляревского.

Здесь можно попасть на театрализованное действо: актеры в роли Котляревского и его персонажей сделают экскурсию действительно интересной. Посетителей даже угощают настоящими полтавскими галушками.

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Похожий музей, посвященный творчеству Панаса Мирного. В доме, который расположен на окраине города, писатель также на самом деле жил. Здесь он провел последние 17 лет своей жизни. Именно в этой усадьбе он принимал Лесю Украинку, Олену Пчилку, Михаила Коцюбинского и других представителей тогдашней творческой элиты. Вниманию гостей музея – личные вещи Панаса Мирного, архивы, фотографии.

Полтава также известна, как родина Николая Гоголя. К 200-летию со дня рождения драматурга в городе открыли аллею с персонажами гоголевских произведений. К сведению путешественников – Солоха, Вакула, Тарас Бульба, Нис. И даже целые композиции "Сорочинская ярмарка" и "Похищение месяца". Есть здесь, конечно, и памятник самому Гоголю. А вот чтобы посетить его семейный дом и увидеть, в каких условиях жил художник, придется выехать за город.

Музей-заповедник Гоголя

В селе Гоголево расположена родовая усадьба Гоголя, в которой обустроен замечательный музей. Вниманию посетителей – одноэтажный дом с деревянными колоннами и флигель. Здесь можно ознакомиться с предметами быта, проникнуться эпохой, в которой жил Гоголь. Изучить документы, архивы.



Родовой дом Гоголя

Но это далеко не все! Весь комплекс занимает 30 га. Вокруг усадьбы обустроен парк-сад с развлекательными зонами, есть несколько прудов. Здесь же могила родителей писателя. Атмосфера и природа вокруг просто сказочные, поэтому, кроме похода в музей, можно прекрасно отдохнуть на природе.

Заповедник является памятником архитектуры национального значения. Неоднократно награждался почетными и памятными знаками. Имеет международные премии. В 2009 году здесь была проведена масштабная реконструкция.

Диканька

Если говорить о Полтавской области, трудно не вспомнить Диканьку. На месте бывшего родового имения известной династии Кочубеев сейчас раскинулся потрясающий национальный парк, который сочетает невероятные природные зоны с памятниками архитектуры.

Стоит обратить особое внимание на Николаевскую церковь. Здесь завораживает деревянный резной иконостас и мраморный саркофаг семьи Кочубеев. Также осмотрите Троицкую церковь, о которой писал Гоголь. Впечатляет Триумфальная арка начала 19 века. На территории поместья стоят многовековые дубы. А в историко-архитектурном комплексе "Вечера на хуторе близ Диканьки" можно почувствовать себя в настоящем украинском селе.



Чудо архитектуры в Диканьке

Если будете здесь, неподалеку в лесу сохранился пещерный монастырь 1602 года. Он стоит того, чтобы потратить еще немного времени.

Русский Орчик

Если поехать в юго-восточную часть Полтавщины, вас ждет уникальный общезоологический заказник. Площадь территории – почти 800 га! Здесь обитает более 250 видов животных, 17 из них занесены в Красную книгу, 7 – в Европейский красный список. Также здесь живет почти 200 видов птиц, многие из них – редкие. И это вам не зоопарк, где животные живут в неволе. Здесь они живут в естественной среде.



Сохраненная природа без вмешательства человека

Заказник раскинулся на поймах рек, местами здесь болота. Часть территории – это луга и леса. Также сохранились степные участки.

Место спокойствия и красоты, где природа в своем первозданном состоянии вдохновляет и восхищает.

Самая высокая точка Левобережья

Наивысшей точкой Левобережной Украины считают гору Пивиху. Чтобы увидеть ее, надо ехать в Полтавскую область в поселок Градижск. Здесь на берегу Кременчугского водохранилища гора возвышается на уровне 168 м над уровнем моря.



Замечательное место для отдыха

Ученые убеждены, что гора образовалась во время Днепровского оледенения. Здесь находят окаменелости ледникового периода. Здесь можно найти фрагменты костей мамонтов, носорогов, северных оленей.

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Здесь добывают лечебную глину. В общем это замечательное место для отдыха, природная красота и спокойствие.

Из-за образования Кременчугского водохранилища гора начала разрушаться. Так, ежегодно исчезает около 7 метров. Правда, ведутся работы по сохранению Пивихи.

Мы описали лишь небольшую часть удивительных архитектурных и природных туристических точек Полтавщины. Исследовать область можно месяцами: от музеев до отдыха на природе.

Фото: из открытых источников