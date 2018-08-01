Путешествия по Украине: самые интересные места Запорожской области, в которые можно влюбиться

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – десять достопримечательностей Запорожья, где побывать должен каждый.

Чтобы посетить Запорожскую область, туристу не нужны какие-то особые аргументы. Более миллиона людей ежегодно приезжает сюда, ведь здесь – сердце Казацкой Украины. Впрочем, привлекает край между Днепром и Азовским морем и другими, порой весьма неожиданными изюминками.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Много веков путешествовали степью разные народы – киммерийцы, скифы, сарматы, готы и гунны, авары, хазары, половцы, печенеги, славяне. Во время существования Запорожской Сечи и после ее исчезновения к плодородным черноземам влекло не только украинцев, но и немцев, болгар, поляков, сербов, греков, албанцев. Даже сейчас в Запорожской области проживает более 130 народностей. И каждая оставляла и оставляет следы своей культуры и памятники своей истории.



Запорожская область: что стоит посетить

Запорожье

За годы же независимости Запорожье стало центром развития передовых технологий. Крупнейшая в Европе атомная станция – Запорожская АЭС, самая мощная тепловая электростанция Украины – Запорожская ТЭС, легендарный объект гидроэнергетики – запорожский Днепрогэс, вместе вырабатывают около четверти всей электроэнергии в Украине.

Особого внимания заслуживает Днепровская гидроэлектростанция, расположенная в Запорожье на бульваре Винтера, 1.

ДнепроГЭС днем

Величественный памятник эпохи индустриализации края. В отличии от Колизея, который лучше выглядит снаружи, чем изнутри, ДнепроГЭС особые эмоции вызывает как раз тогда, когда выйти непосредственно на плотину, на мост. Хотя это сооружение из стали и бетона, могучая сила воды заставляет ее дрожать. И человек на мосту всеми фибрами будет ощущать эти вибрации и страх перед силами природы. Но кроме того – чувствовать непреодолимую силу человеческого разума и человеческих рук, способных реализовывать столь масштабные проекты.

ДнепроГЭС ночью

Ведь длина плотины – 1300 метров, высота – 60 метров, а это высота более двух стандартных девятиэтажек. Плотина удерживает более трех миллиардов кубометров воды. Строение ДнепроГЭС началось в 1927 году, а первый запуск состоялся в 1932. Впрочем, это стоило украинскому народу значительных усилий и жертв. Особенно учитывая то, что во время Второй Мировой плотина была разрушена, поэтому пришлось возобновлять строительство почти с нуля.

Читайте также: Путешествия по Украине: увлекательные места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждый

Мало кто знает, что история Ассуанской плотины, крупнейшего гидроузла Египта, начиналась в Запорожье. Здесь была создана уменьшенная в 50 раз копия египетского проекта, где проводились испытания и корректировки перед тем, как приступать к сооружению оригинальной плотины в Африке. И до сих пор эксперимент можно наблюдать на территории Правобережного карьера.

"Ассуанскую плотину" испытывали украинские мастера именно в Запорожье

А еще в Запорожье работает уникальный для страны музей ретро-автомобилей "Фаэтон", что на улице Выборгской. Стоимость посещения – 60 и 40 гривен для взрослых и детей соответственно.

В музее – свыше 150 автомобилей из разных стран. Они заставляют туристов буквально ходить с открытым ртом. Даже если они совсем не фанаты автомобилестроения. Составители коллекции собирают уникальные экспонаты, реставрируют их, а иногда даже возвращают их "на ход". Некоторые автомобили доступны для аренды – всего за 500 гривен в час. Кроме авто, здесь содержится вело-, мото - и даже военная техника.

В музее "Фаэтон" – более 150 ретроавтомобилей из разных стран

А еще в состав Запорожья входят острова Хортица и Байда, которые достойны отдельного рассказа.

Остров Хортица

В 2009 году на территории острова Хортица открылась "Запорожская Сечь" – обобщенный образ казацких сечей XVI-XVIII веков и символ славы украинского казачества. Комплекс и остров Хортица целом стали не только интересным туристическим объектом Запорожского края, но и символом возрождения духовности и национального самосознания украинцев.

Комплекс закрыт в понедельник, в другие дни его можно посетить за 24 гривны для взрослых и 12 гривен для детей.

Читайте также: ТОП-10 полезных приложений для путешествия

Остров на Днепре родился почти одновременно с планетой, поэтому помнит очень много. Музеи, исторические комплексы и реконструкции, панорамы – все это поможет посетителю узнать историю Хортицы с давних времен, а особенно время украинского казачества, когда остров был колыбелью Запорожской Сечи. Кроме Хортицы, в заповедник входят ближние острова и скалы: Близнецы, Три Стога, Средняя, Байда, урочище Вырва и Каменская Сечь.

Реставрированная "Запорожская Сечь"

Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" – это реставрированное жилье казаков, укрепления с пушками, шалаши, хозяйственные постройки. Качественная детализация поможет почувствовать атмосферу тех времен, наглядно увидеть, как жили казаки, как учились и воевали. Также в этом посодействуют костюмированные представления и постановки с трюками Фольклорно-этнографического конного театра "Запорожские казаки" .

Казацкий конный театр

Историко-мемориальный комплекс "Скифский стан" – музей под открытым небом. Здесь не только волшебный вид на город Запорожье, Днепр и ДнепроГЭС с самой высокой точки острова Хортица, но и старинные и отреставрированные курганы, ровесники Египетских пирамид, святилища, скифские "бабы" и огромное количество других исторических объектов.

"Скиф" на Зрительной Могиле в Скифском Состоянии

Музей казацкого флота "Чайка". В 1999 году возле Хортицы из-под воды подняли казацкую чайку, которая, на удивление, хорошо сохранилась. С того времени можно вести начало музея, где сейчас есть и бригантина, и байдак, и лодки-однодеревки. Ни одного подобного музея в Украине больше нет.

Казацкая "Чайка"

На Верхней Хортице можно увидеть уникальную природную достопримечательность – Запорожский Дуб, который издавна был символом Запорожского казачества и местом паломничества миллионов людей, а сегодня является визитной карточкой Запорожья. Дубу более 700 лет, к нему часто наведывались пары во время свадьбы, чтобы почувствовать его Силу и Казацкие Корни. Жениху надо было взять на руки невесту и нести ее вокруг дуба. И далеко не у каждого хватало на это сил.

Запорожскому дубу – более 700 лет

К сожалению, возраст таки дает о себе знать, и лишь несколько зеленых веток осталось на дубе. Хотя когда диаметр кроны составлял более 60 метров, о чем писали даже в Византийских хрониках.

Зеленая визитка Запорожья еще не так давно имела 63 метра в диаметре

Поэтому, чтобы увидеть это чудо – стоит поспешить.

Остров Байда

Вблизи Хортицы расположен остров первой Сечи – Байда.

Байда – остров первой Сечи

Князь Дмитрий Вишневецкий, воспетый в песнях народный герой, построил на острове укрепления. Именно здесь украинцы защищали свои земли от набегов кочевников, и именно здесь зародилась казацкая вольница.

Заповедник "Каменная могила"

Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" расположен в поселке Мирном Мелитопольского района по адресу улица Заповедная, 1. Входной билет на территорию заповедника стоит для детей и студентов 17 гривен, для взрослых – 27 гривен. Отдельно вход в музей обойдется в 10 и 15 гривен соответственно. Учащиеся, студенты, военнослужащие, пенсионеры могут посетить заповедник бесплатно в последний день месяца.

Когда-то это место было дном Сарматского моря

Если взглянуть издалека на долину реки Молочной, можно заметить длинный желтый остров из гигантских каменных глыб высотой до 12 метров. Миллионы лет назад эта местность была дном Сарматского моря, затем пустыней, ледником. Вода, солнце, воздух в бешеном многотысячном танце создали сложное плетение гротов и пещер, маленькую горную страну среди бескрайней степи.

Каменные "бабы" украинской степи

Сотни и тысячи племен и народов прятались, молились, приносили жертвы своим богам в этих пещерах. Археологи нашли минимум 70 мест с наскальными рисунками и алтарями, которые активно использовались людьми от Каменного века и вплоть до Средневековья.

Наскальные рисунки древних людей

Одним из самых интересных является грот Дракона со скульптурой головы змеевидной существа – распространенного в древности образа мифических созданий, наделенных способностью поглощать солнце и звезды, похищать красавиц, охранять богатства и воду.

Центральное же святилище на "Каменной Могиле" построено по всем канонам и напоминает известный Стоунхендж, отовсюду открытый для взглядов. Расположение в этой точке энергетического центра с положительным зарядом подтвердил еще в 1995 году один из высочайших лам Непала линии Карма Кагью Ринпоче Лопен Цечу.

Украинский "Стоунхендж"

Посетите гору Острая – здесь можно увидеть алтарь греческого бога Ареса с тайнописью, который до сих пор не расшифровали.

Алтарь Ареса

На территории заповедника построили музей "Первобытного искусства Каменной Могилы", где можно увидеть зуб мамонта, оружие эпохи мезолита, керамику, а также "чуринги" – священные обереги наших предков, которые защищали их от болезней и злых сил.

Бердянск

Развитие города как туристического центра началось недавно, хотя городу уже почти 200 лет. Теперь, кроме великолепного моря рядом, город славится своими неординарными памятниками.

Азовское море в Бердянске

"Кресло, скелет рыбы и дырявая кружка" на улице Набережной – не все понимают смысл такой композиции, а на самом деле памятник содержит в себе немало намеков на дореволюционной жизни города. Мол, город был центром рыболовства, а жили рыбаки бедно.

"Кресло исполнения желаний" на Приморской площади. Говорят, "британские ученые" определили место пересечения энергетических потоков и сил, способных реализовывать желания. И, как не странно, это место оказалось именно в Бердянске.

Кресло исполнения желаний

"Памятник детскому велосипеду". Когда-то здесь был проспект Ленину и памятник серпу с молотом. Но жители Запорожской области и туристы ассоциируют свое "счастливое детство" уже совсем с другими вещами. Поэтому здесь, теперь на Азовском проспекте, и появился небольшой трехколесный детский велосипед.

"Памятник Айболиту" на улице Консульской. Ну а чем Бердянск хуже Одессы или Вильнюса?

Знаменитый добрый доктор Айболит

В целом Бердянск – все-таки курортный город, который ежегодно посещает более миллиона туристов.

Читайте также: Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы на День Независимости

Елисеевский карьер

Елисеевский карьер скрыт от глаз человеческих невысокими холмами настолько хорошо, что можно пройти рядом в десяти метрах, и не заметить его. Однако, если подняться на один из бортов карьера, взгляд охватит невероятный вид крутых скал переливаются на солнце различными оттенками цветных минералов, и прозрачной воды. Там даже можно купаться, более того, заниматься снукерлингом – нырянием с масками, ведь глубина в некоторых местах достигает 20 метров.

Уникальное сочетание рукотворного и природного – в Елисеевском карьере

Елисеевский карьер – рукотворное чудо, где, как говорят, можно найти всю таблицу Менделеева на площади в пять гектаров, иногда здесь находят даже драгоценные изумруды. И хотя добраться туда непросто, ведь карьер расположен в селе Елисеевка, что за 40 километров от Бердянска, это место однозначно стоит посетить.

Гуляйполе

Гуляйполе – древний город, основанный в 1785 году. И наиболее известным он стал благодаря историческим событиям 1918 – 1921 годов, связанных с революционной деятельностью легендарного предводителя крестьянского движения в Украине Нестора Ивановича Махно.

Нестор – в переводе "тот, который возвращается". Он всегда возвращался из всех своих дорог в родное Гуляйполе. Рожденный в бедной семье, он мечтал о состоятельной жизни для всех. Не имея военного образования, создал одну из самых боеспособных армий периода гражданской войны.

Нестор Махно создал воинственную степную республику

Экспозиция музея его имени составляет более 17 тысяч экспонатов.

Впрочем, посмотреть в городе и несмотря на музей Махно будет что, ведь недаром Гуляйполе в начале ХХ века называли "Маленькой Веной".

Читайте также: Путешествия по Украине: самые интересные места Черкащины, которые захватывают дух

В Запорожской области есть немало объектов, которые туристы часто обходят стороной, а зря. Хотя, конечно, посетить все более трехсот исторических, культурных и природных достопримечательностей края – не хватит и целой жизни.

Путешествуйте Украиной и открывайте для себя и в себе множество миров!

Фото: Укринформ, Запорожская Сечь, IgotoWorld, IndustrialArt, Anna Erm, Vsviti