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Qualcomm представила новый чип Snapdragon XR1 для виртуальной и дополненной реальности

18 Читати новину українською
Qualcomm представила новый чип Snapdragon XR1
Qualcomm представила новый чип Snapdragon XR1 / engadget

Компания Qualcomm представила чип Snapdragon XR1 для своей первой специализированной платформы Extended Reality (XR), которая предназначена для гарнитур виртуальной и дополненной реальности.

Об этом сообщает engadget.

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Как отмечают разработчики, платформа предназначена для улучшения работы с основными устройствами и должна обеспечить повышенное качество визуального и аудиовоспроизведения, уменьшая уровень шумов. XR1 будет поддерживать 4К-видео при 60 кадрах в секунду.

Для улучшения качества звука разработчики использовали технологии 3D Audio Suite Aqstic и aptX от Qualcomm, а также Head Related Transfer Functions, которая позволяет создать иллюзию, что звук поступает с конкретной точки пространства, усиливая реалистичность.

Как и мобильные процессоры Snapdragon серии 800, XR1 будет использовать гетерогенные вычисления, которые позволяют делегировать задачи разным ядрам для повышения эффективности вычислений и в конечном итоге – производительности.

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Стоит отметить, что Qualcomm сотрудничает с компаниями Meta, Vive, Vuzix и Pico, которые должны представить готовые продукты с использованием чипа XR1 уже в этом календарном году.

Презентация Qualcomm Snapdragon XR1 – смотрите видео

 

Теги: Техно Новости США Гаджеты
Источник: 24 Канал
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